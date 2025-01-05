中國推15措施 擴大建設西部地區港口與航空樞紐

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（中央社記者廖文綺上海5日電）中國海關總署今天宣布推出15項措施，推動西部大開發，主要聚焦於口岸開放與建設國際航空樞紐，並加強鐵路港口之間的便利化聯合運輸，同時將港口與綜合保稅區結合，促進西部地區發展。

央視新聞今日報導，中國海關總署此次推出的新措施將支持符合條件的地區口岸開放或擴大開放，支持智慧口岸建設，並推出江海聯運、鐵海聯運等便利化措施，減少申報手續，靈活換裝提升物流效率。

此外還將支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等城市建設國際航空樞紐。以及在西部地區探索開展綜合保稅區「區港一體化」等改革。

報導指出，新措施的重點在促進西部地區發展特色優勢產業。包括支持西部地區發展新質生產力；支持傳統產業企業進口先進技術、重要設備、關鍵零件等；加大特色農產品培育，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口等。

據成都海關統計，2024年前11個月，中國西部地區進出口總值人民幣3.63兆元（約新台幣16.33兆元），創歷史同期新高、年增8%，增速高出全中國3.1個百分點。其中，機電產品進出口顯著增長。

除傳統優勢產業外，此次中國海關總署推出的新措施中也明確，將支持保稅研發、保稅維修、保稅再製造、保稅展示交易、融資租賃等新產業型態在西部地區落地。

西部涵蓋中國12個省份，占全國面積72%，人口占全國的27%。

2024年4月22日至23日，中國領導人習近平前往重慶考察時，曾主持召開「新時代推動西部大開發座談會」並發表講話，這是中共18大以來，習近平主持召開的首場西部大開發座談會，代表中共對西部發展的重視。

2024年8月23日，由習近平主持的中共中央政治局會議上通過「進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施」，會議指出要加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。（編輯：張淑伶）1140105