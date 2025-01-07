西藏日喀則市定日縣地震房屋倒塌 央視：目前9人遇難

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（中央社台北7日電）根據中國地震台網正式測定，今天上午9時5分在西藏日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震源深度10公里。綜合官媒新華社與央視新聞報導，震央附近有房屋倒塌、人員被困與傷亡，目前有9人遇難。

稍早，央視新聞報導的震度規模為6.9地震，但由中國地震台網正式測定為規模6.8地震。根據中國國家地震科學數據中心數據，當地發生規模6.8地震後，後續接連發生多次規模4、規模3的餘震，當中最大震度為規模4.6。

美國地質調查所（USGS）表示，中國西藏附近發生的地震規模達7.1，震源深度10公里，暫時未知是否還會上調或下修規模。

新華社報導指出，與定日縣聯繫核實後，縣城及周邊震感十分明顯，震中附近有不少房屋倒塌。從西藏自治區地震局獲悉，已有人員遇難，涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等三個鄉。

定日縣縣長扎西頓珠指出，當地已出動包括交通、水利、住建、鄉鎮及駐村幹部等展開救援，同時組織群眾撤離，防餘震影響。

據央視新聞消息，據中國地震台網正式測定，今日9時5分在西藏日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震源深度10公里。目前已有9人遇難。

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目前，西藏消防總隊啟動「跨區域地震救援響應預案」，按照管理、搜索、營救、戰勤、醫療5大模塊，分別調集昌都、林芝、山南、那曲、阿里5個市地支隊，5支輕型地震搜救隊，共計337名救援人員、75輛車、4條搜救犬、7030件套裝備完成集結。

報導指出，截至目前，共接報7起相關警情，分別集中在日喀則市定日縣長所鄉通來村、嘎旦村，扎果鄉曲洛村，拉孜鄉錫欽鄉房屋大部分倒塌，有人員被困。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140107

西藏日喀則市定日縣7日發生強震，一棟房屋牆壁出現裂縫。（VCG via 美聯社）

喜馬拉雅地區7日發生強震，尼泊爾加德滿都民眾趕緊逃到屋外。（美聯社）