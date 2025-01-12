中國當前就醫呼吸道疾病流感為主 上升趨勢減緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國衛生官員今天說，引起當前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病是流感，目前，流感陽性率上升趨勢已經減緩；今年冬春季呼吸道疾病總體流行強度和就診壓力不會高於去年。

央視新聞報導，中國疾病預防控制中心研究員王麗萍今天在國家衛生健康委舉行的新聞發布會上說，當前正值呼吸道傳染病高發季節，監測顯示，流感是引起當前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。

監測數據顯示，近期流感處於季節性流行期，大多數省份流行強度處於中等水準。目前，流感陽性率上升趨勢已經減緩，隨著各地中小學陸續放假，預計本月中下旬流感活動水準可能會出現下降。

王麗萍說，中國目前人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus, hMPV，中國稱為「人類偏肺病毒」）檢測陽性率處於平台波動，其中北方省分陽性率下降，14歲及以下病例中陽性率開始下降。人類呼吸道融合病毒（中國稱呼吸道合胞病毒）陽性率在0—4歲年齡組中呈波動上升。

透過 Google News 追蹤中央社

她指出，今年冬春季仍將呈現交替或疊加流行態勢，但均是已知病原體，未出現新發傳染病，總體流行強度和就診壓力不會高於去年。

工業和信息化部消費品工業司副司長王孝洋也在新聞發布會上表示，工信部系統梳理了流感等呼吸道疾病相關解熱鎮痛、抗生素、中藥、小分子抗病毒藥物等產能產量情況，總體上供給充足、市場穩定。會加強生產企業監測調度、醫藥儲備和電商平台供應。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140112