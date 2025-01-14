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2024年中國保交樓338萬戶 碧桂園占比逾10%

2025/1/14 17:43
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（中央社台北14日電）「保交樓」是2024年中國穩定房地產市場的重要舉措之一。根據近期中國各大房地產開發商所公布的資料顯示，陷入債務危機並正在推動債務重組的碧桂園，去年全年交付38萬戶，占全中國整體交付量約11%。

中國政府為解決爛尾樓問題與挽救陷入債務危機的房地產業，過去兩年間推出了多項措施，一方面要求開發商落實「保交樓」，另一方面也藉由白名單機制促使金融機構放貸，解決開發商的資金問題。

據第一財經報導，近期中國各大房地產開發商陸續公布去年的營運報告，其中「保交樓」的成績受到市場關注。據統計，去年中國前50大開發商合計交付房屋303.9萬戶，陷入債務危機的碧桂園獨占鰲頭，所交付的房屋數量達38萬戶，約占整體交付量的12.5%。

若是將其餘中小型的開發商也列入，去年中國全年合計交付的房屋數量約338萬戶，碧桂園的交付量約占11%。

報導指出，去年中國推動「保交樓」措施，與融資協調機制密不可分，而最為可行且直接的方式便是眾所皆知的「白名單」。去年9月26日，中共中央政治局會議提出加強「白名單」貸款投放力道，就合格的建設項目，金融機構「應貸盡貸」、資金撥付「能早儘早」。

報導引述中國房地產智庫億翰智庫指出，「白名單」機制在解決保交樓的問題上，更有針對性、更直接，相比於對企業扶持，操作起來難度更小。

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據中國金融監管總局12日舉行的年度會議，「白名單」機制在2024年審批通過貸款超過人民幣5兆元（約新台幣22.5兆元），今年仍要加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效。

報導引述業內人士分析，經過過去兩年的密集交付，後續房企大量交付的壓力將明顯減小。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140114

#中國
#保交樓
#碧桂園
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