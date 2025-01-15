饒慶鈴會宋濤未報備 國台辦：出發點是辦實事

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（中央社記者邱國強北京15日電）針對台東縣長饒慶鈴日前在北京會見中國大陸國台辦主任宋濤未事先報備，陸委會指主管機關調查後會做適當處置。國台辦發言人陳斌華今天聲稱，饒慶鈴在會見中為台東縣民代言，出發點和落腳點是為台灣民眾「辦實事」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

陳斌華說，饒慶鈴這次前來北京，主要是推銷台東縣釋迦。抵達北京後，陸方安排宋濤會見饒慶鈴一行，聽取台東各界人士對兩岸關係發展的意見建議。

他又說，饒慶鈴「客隨主便」，在會見中為台東縣民代言，感謝大陸方面恢復、擴大台東釋迦輸入，並歡迎大陸民眾到台東旅遊、交流。這樣的交流互動，出發點和落腳點是為台灣民眾「辦實事、做好事、解難事」，增進台灣民眾特別是基層民眾的利益福祉，所以得到他們的支持認同。

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陳斌華聲稱，「民進黨當局」揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其「違背台灣主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目」。

他宣稱，「兩岸同胞是一家人。只要兩岸同胞贊成的事，只要對兩岸同胞有利的事，我們都會堅持做下去，並且做得更好」。陸方將秉持「兩岸一家親」理念，始終「尊重、關愛、造福」台灣民眾，與台灣各界人士一道堅決反對「台獨分裂行徑」，加強交流合作，深化融合發展，不斷為兩岸民眾謀利造福。（編輯：吳柏緯）1140115