港媒：再有軍工巨頭神隱 中核董事長缺席反腐會議

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（中央社台北19日電）中國軍工系反腐風暴持續，港媒報導，中國核工業集團黨組書記、董事長余劍鋒缺席日前在北京召開的反腐工作會議；另外，中國航空工業集團官網已撤下副總經理、有「殲20之父」之稱的楊偉等人的簡歷訊息。

中國核工業集團是主要從事核軍工、核電、核燃料等業務的特大型中央企業。據中國核工業集團官網，集團17日在北京召開2025年黨風廉政建設和反腐敗工作會議。

香港星島日報今天報導，幾乎所有中核集團高層都出席會議，獨缺余劍鋒。59歲的余劍鋒長期在中核集團工作，曾任副總經理，後來擔任國家電力投資集團副總經理、國家開發投資公司總經理，2017年重返中核集團擔任總經理，翌年擔任董事長。

報導又提到，中國國務院17日召開第三次廉政工作會議，據央視新聞聯播畫面，內閣成員幾乎都參加，獨缺中國工業和信息化部部長金壯龍，由副部長辛國斌代表工信部參加。金壯龍此前已缺席中紀委大會。

金壯龍曾任上海航天局局長、中國航天科技集團副總經理、中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任等。

另據中國航空工業集團官網「領導團隊」欄目最新顯示，中航工業集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷訊息已被撤下。

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61歲的楊偉是中國「殲-20」匿蹤戰機總設計師，有「殲-20之父」之稱。56歲的郝照平是鹿飛彈及火箭專家，曾任中國運載火箭技術研究院院長，2019年加入中國航空工業集團任副總經理，2022年任總經理。

除了多名軍工系人馬缺席會議引來揣測，中國武警部隊司令員王春寧也缺席本月稍早召開的中央政法工作會議。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140119