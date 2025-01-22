中國副總理丁薛祥：中國不追求貿易順差

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（中央社台北22日電）美國總統川普第2任期正式上路，可能觸發美中新一輪關稅戰。中國國務院副總理丁薛祥昨天在世界經濟論壇表示，中國改革開放不斷向更高水準邁進，中國不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務，促進貿易平衡發展。

據新華社21日報導，丁薛祥21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）2025年年會上致辭時，作出上述表示。

丁薛祥表示，中國是世界經濟發展的重要引擎，經濟有幾個大的趨勢性特徵。中國的高質量發展正扎實推進，今年中國將進一步加大宏觀政策力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，大力提振消費、提高投資效益，推動科技創新和產業創新融合發展，促進資本市場健康穩定發展和房地產市場止跌回穩，有效防範化解地方債務風險，推動經濟有效提升和合理增長。

中國的綠色低碳轉型全面加快，正以實際行動爭取在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。

丁薛祥說，中國改革開放不斷向更高水準邁進，從對外貿易看，「我們不追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質產品和服務，促進貿易平衡發展」。中國的關稅總水準已經降到7.3%，處於全球較低水準，給予所有與中國建交的最低度開發國家100%稅目產品零關稅待遇。

從營商環境看，跨國公司很關注中國知識產權保護、平等參與政府採購、跨境數據流動及要素獲取、資質許可和標準制定，中國正在不斷完善相關制度和政策，中國的態度是對內外資一視同仁、平等對待。

在現實中不論是外資或內資，有時都可能會遭遇一些「玻璃門」、「彈簧門」問題，「中國真誠地願意與大家一起解決這些問題」。中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，營商環境只會越來越好，誠摯歡迎更多外國企業到中國投資興業。

丁薛祥又表示，當前世界百年變局加速演進，關稅戰、貿易戰陰雲密布，經濟全球化動力和阻力膠著，多邊主義和單邊主義激烈博弈，全球治理體系正經歷深刻調整。

丁薛祥對此提出4點看法，經濟全球化令全球貿易總額增長，中低收入國家出口占全球的份額上升，但已開發國家並沒有因此吃虧受損，經濟增速和人民福祉也得到有效提升。經濟全球化也會帶來一些利益分配上的矛盾分歧，這些問題能在推進經濟全球化的進程中解決，保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家。

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他又指，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。新一輪科技革命和產業變革深入發展，人工智慧等前沿技術集中湧現，但近年來全球南北差距更加突出，應幫助開發中國家建設人工智慧等基礎設施。

綠色轉型是全球發展大方向，是解決氣候變化問題的根本之策，應避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140122