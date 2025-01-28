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分析：廣深官員仕途長時間受GDP影響

2025/1/28 12:29
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（中央社記者張謙香港28日電）中國實施改革開放數十年來，從中央到地方一直以經濟掛帥，據分析，這也影響了地方官員的仕途和升遷，比如廣州和深圳官員近30年升遷易勢，深圳主要官員仕途從後超越。

星島日報今天刊文指出，深圳前天公布，2024年經濟成長（GDP）總量達到人民幣3.68兆元（下同，約新台幣16.56兆元），較上年增長5.8%；廣東另一大城市廣州的2024年GDP總量為3.1兆元，增長2.1%。

文章表示，無論是經濟總量還是增長率，深圳都遠遠拋離廣州；作為新興城市，深圳經濟邁入新世紀之後一路高歌猛進，GDP早在2012年已超越廣州，近年更是逐漸拉開距離，尤其兩大優勢工業、外貿更為明顯。

深圳20多年前開始致力發展高新技術，誕生了華為、騰訊、比亞迪、大疆等巨企，目前最大產業是電子製造產業；廣州的工業規模小，產業比較分散，汽車製造轉型乏力。

文章指出，廣、深GDP的此消彼長，也影響主官仕途；改革開放以來的多任廣州書記紛紛升官，其中梁靈光、朱森林、黃華華、朱小丹當上廣東省長，謝非更成為政治局委員、廣東書記。

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但進入2010年，廣州多任書記仕途多舛，萬慶良鋃鐺入獄，任學鋒在重慶副書記任上自殺，張碩輔因砍樹被貶官。

比較之下，深圳早期的幾任書記官運平平，這十幾年則是大放異彩，比如打造深圳國際高新技術成果交易會的張高麗後來出任政治局常委，李鴻忠當上政治局委員，許勤現任黑龍江書記，馬興瑞、王偉中先後擔任廣東省長，馬興瑞如今更是政治局委員兼新疆書記。（編輯：張淑伶）1140128

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