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香港721襲擊事件 前立法會議員林卓廷被判囚逾3年

2025/2/27 17:39
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（中央社記者張謙香港27日電）2019年香港「反送中」運動期間發生元朗「721」襲擊事件，前立法會議員、前民主黨副主席林卓廷此前被法庭裁定參與暴動罪成，今天被法官判囚3年1個月。

2019年7月21日，香港元朗港鐵站發生襲擊事件。當時香港媒體拍攝到大批穿白衣的人在港鐵站內，無差別以木棍等物件襲擊穿黑衣的市民，穿黑衣的市民大多是稍早前參加完港島區的遊行。

白衣人先作出襲擊，之後雙方發生衝突。當時港媒拍攝到，趕到現場的林卓廷被打到血流披面。

去年法官裁定林卓廷及另外6名不是穿白衣的市民參與暴動罪成，法官今天判林卓廷入獄37個月，其餘6人入獄25個月至31個月不等。

綜合本地媒體的報導，法官宣讀判辭時，形容2019年為「東方之珠黯然失色」的年度，不同政見人士之間造成社會痛楚，又指當年7月21日在元朗站內有兩場暴動，其中一場由白衣人引發，另一場為站內人士或黑衣人所致。

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林卓廷此前在泛民初選案被判串謀顛覆國家政權罪成，被判囚6年9個月。法官今天表示，林卓廷3年1個月的刑期中，有3個月可與初選案的刑期同期執行。

元朗721事件發生至今，有12名白衣人被定罪。（編輯：陳鎧妤）1140227

林卓廷
香港反送中7.21案 前議員林卓廷被判暴動罪成
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