政協：中國消費需求仍不足 經濟基礎穩趨勢不變

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）中國全國政協今天舉行開幕前記者會，提問多半圍繞財經、內政議題，未出現兩岸議題，也沒有點到台媒提問。針對經濟議題，政協發言人劉結一說，中國經濟運行面臨困難和挑戰，消費需求仍不足，但中國經濟基礎穩等趨勢不變。

全國政協14屆三次會議記者會今天下午在北京人民大會堂一樓新聞發布廳舉行，是與中國全國「兩會」相關的第1場官方記者會，由前中國大陸國台辦主任、現任全國政協發言人劉結一答覆媒體提問。

經濟議題仍是今年中國「兩會」的關注焦點。中國官媒新華社提問，2024年中國經濟成長率達到5%，實現全年主要預期目標，但有說法認為，當前中國經濟恢復的基礎還不穩固，如何看待當前形勢。

劉結一說，2024年全年中國生產總值（國內生產毛額，GDP）超過人民幣134兆元，增幅達到5%，中國經濟正沿著「高質量發展的航道穩健前行」。但也要清醒地認識到，當前內外部環境發生「深刻複雜變化」，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍不足，一些領域風險隱患仍待化解。

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他宣稱，更要看到的是，中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要正視困難，貫徹落實好中共中央決策部署，中國經濟「高質量發展」就能不斷邁上新台階。

另外，此次記者會中沒有點到台灣媒體提問，也無人問及兩岸議題。（編輯：邱國強）1140303