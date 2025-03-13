香港愛國企業新世界財政出狀況 傳獲北京支持

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（中央社記者張謙香港13日電）香港上市企業新世界發展近期出現財政問題，據報導，中國監管機構已指示4大國有銀行支持這家「愛國企業」。

新世界為香港大型企業集團之一，經營多元化，創辦人鄭裕彤2016年去世前在香港富豪榜排名第三，僅次於李嘉誠、李兆基；新世界家族一直與北京領導人關係良好，被視為香港「愛國企業」之一。

新世界近期傳出財政問題，早前有外電報導，集團曾以房產作抵押。

根據信報今天的報導，信貸情報與資料供應商Octus（前稱Reorg）引述知情人士透露，外傳中國4大國有銀行收到指示，要研究為新世界提供額外融資支持。

據報導，中國大陸監管機構上月召開會議，要求建設銀行、農業銀行、工商銀行及中國銀行維持對新世界的現有信貸額度，並尋找向新世界提供額外融資的途徑。

報導表示，上述銀行正查核目前對新世界的風險敞口及評估敞口可能增加的後果。

此外，中國政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促他避免新世界進行債務重組，擔心此舉將加劇房地產行業的低迷局面。

報導表示，新世界及4大國有銀行都沒有回應Octus的查詢。

Octus此前曾透露，新世界上月中向銀行提交再融資建議，尋求把今、明兩年到期的全部無抵押貸款，轉換為港幣600億元（約新台幣2400億元）的3年期抵押貸款，並以近港幣1200億元的抵押品作為擔保，希望在上半年內完成。

新世界第二代接班人是鄭家純，曾擔任中國全國政協常務委員，第三代接班人是鄭志剛。

網上資料顯示，新世界的業務包括房地產、酒店、基礎建設、醫療健康及百貨等，在中國大陸也有不少投資。

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截至2023年底，集團資產總值為港幣4702億元，在中國大陸的投資超過165億美元。

截至今天下午2時，新世界股價報港幣5.16元，市值港幣129億元。去年10月，新世界股價港幣10.5元，但自從傳出財政問題後，股價持續滑落。（編輯：周慧盈）1140313