反分裂法20週年 趙樂際：重視運用法律懲治台獨

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（中央社記者謝怡璇北京14日電）中國今天舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，全國人大常委會委員長趙樂際表示，遏制台獨分裂勢力是該法立法宗旨之一，高度重視運用法律手段懲治台獨，未來將牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動反獨促統。

中國今天上午在人民大會堂舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，全國人大常委會委員長趙樂際出席會議，發表上述講話。

趙樂際表示，20年來，特別是黨的18大以來，在以習近平為核心的中共中央領導下，全面貫徹落實習近平關於對台工作的重要論述和新時代中共解決台灣問題的總體方案，全面實施「反分裂國家法」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動反獨促統。

趙樂際提到，「反分裂國家法」將反對和遏制台獨分裂勢力作為立法宗旨之一，在習近平法治思想指引下，高度重視運用法治方式、法律手段懲治和遏制台獨，推動統一。

與會的國台辦主任宋濤表示，「反分裂國家法」是一部捍衛國家主權和領土完整，震懾和遏制台獨分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展、推進統一的法律，是一部維護台海地區和平穩定、符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題實現統一具有重要意義和影響。

宋濤表示，要在一個中國原則基礎上推進統一。兩岸同屬一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，憲法和「反分裂國家法」奠定台灣是中國一部分的法律基礎。「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割」。

宋濤強調，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變九二共識的核心要義是一個中國原則，願意在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界推動兩岸關係和平發展，推進統一進程，並將持續依法強化兩岸同屬一個中國，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不能肆意挑戰。

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宋濤稱，要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，台獨分裂和台海和平水火不容，是統一的最大障礙。「反分裂國家法」反對和遏制台獨分裂，強調解決台灣問題是中國內政，不受任何外國勢力干涉，「清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

今天與會的有中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅，中共中央政治局委員、中共中央書記處書記、全國政協副主席、中央統戰部長石泰峰，中共中央書記處書記、國務委員、公安部部長王小洪，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，以及中央和國家機關有關部門等。（編輯：朱建陵/周慧盈）1140314