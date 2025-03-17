美國之音停擺 有中國人懷念、胡錫進稱大快人心

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（中央社記者張淑伶上海17日電）曾對中國社會了解外部世界有重要影響的美國之音（VOA）目前停擺，激起不同反應。有異議人士感到震驚不解，向來立場鷹派的前環球時報總編輯胡錫進則稱「大快人心」，還有人雖懷念，但指VOA在中國的影響力已降低。

川普政府15日強制美國之音及自由亞洲電台（RFA）等國營媒體逾千名新聞業者停職休假，這兩家媒體目前處於停擺狀態。

微信公眾號「胡錫進觀察」16日發文，對這項消息表示「這真是大快人心」。

胡錫進說，中國人幾乎都知道美國之音，因為「它是美國向中國實施意識形態滲透的標誌性符號」，一次次實施面向中國社會的「攪局和煽動」。他還記得學生時代，美國之音對中國的大學生「產生了多麼惡劣的影響，誤導大家對時局的認知」。

胡錫進說，自己曾與美國之音的直播節目連線，後來發現是一個「圈套」，其他嘉賓有充分時間反駁他的觀點，他卻沒有機會再反駁。

他說，是網路浪潮和美國國內政治鬥爭共同導致了美國國際媒體署與美國之音和自由亞洲電台等的分崩離析。無論這一切是怎麼發生的，他相信「中國人都樂見美國反華意識形態堡壘從內部被攻破，作鳥獸散」。

北京退休教授、哈佛大學費正清中心合作研究員郝建告訴中央社記者，美國之音帶給中國人的衝擊或啟蒙，現在已經低於1980、1990年代，那種「革命性」更不能和文革時期相比。對不少中國人來說，還會透過美國之音來學英文。

他還記得1969年11月19日自己「偷聽敵台」，透過美國之音聽阿波羅12號登陸月球實況轉播的景象。後來大學入學考試，英語能得到10幾分也全靠它。了解1989年天安門民主運動，也是透過美國之音才知道詳情。

郝建說，直到1990年代末，中國社會和外界的資訊差、觀念水位差比現在大，當時有精神科醫生告訴他，「知識分子如果不聽美國之音，就跟傻子一樣」。但是現在，隨著網路平台增加，美國之音振聾發聵的效果已經不能比了。

因此，對於美國之音關門的消息，他「不太有感」，只是勾起了很多回憶。他身邊的朋友中，也有人說希望保留「曾經讓我們聽到真實資訊的美國之音」。

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據自由亞洲電台內部收到的反映，中國知名獨立記者高瑜16日發信表示，她聽到VOA和RFA要被關閉的消息極為震驚，這是中國眾多聽眾感到十分不理解的事情。她做為中國的一名「政治犯」，一直受到這兩個電台的關注，對她個人是莫大的聲援和關注。

她說，2023年9月，北京市公安局國保找她談話，點名的就是要她不再接受VOA和RFA採訪，被她拒絕。倘若關閉這兩家電台，這是「讓中國人民痛，讓中共政權快」的事情。（編輯：周慧盈）1140317