習近平強調民營經濟 中國多個官媒開設專欄附和

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中共總書記習近平強調促進民營經濟發展後，「表態支持」已經成為全民運動。中國多個官媒同時開設「促進民營經濟高質量發展」專欄，講述「新時代、新征程民營經濟健康發展故事」。

習近平於今年2月17出席民營企業座談會時向企業家信心喊話，強調「對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系」，並稱「廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時」。

會後，中國官媒紛紛附和，強調中國經濟前景佳，經濟大省更接連宣布將制定方針支持民營企業。

據澎湃新聞，中國多個官媒於19日同步開設「促進民營經濟高質量發展」專欄，將用以講述「新時代、新征程民營經濟健康發展、高品質發展的故事」，同時激勵廣大民營企業和民營企業家「胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大貢獻」。

開設專欄的官媒分別為人民日報、新華每日電訊，與中共中央委員會主辦的光明日報。

人民日報的專欄文章稱，市場活力來自於人，特別是來自於企業家及企業家精神。「企業家精神，是一種敢於創新、勇於擔當、追求卓越的精神品質」，而且企業家的創新精神不僅包括對技術的創新，還包括對經營模式、發展理念等多個方面的創新。

文章強調，營商環境是培育企業家精神的土壤。全中國各地藉由政策支持、資源整合和創新服務，持續優化營商環境。

新華每日電訊則稱，專欄將聚焦貫徹落實民營企業座談會的精神，展現各部門、各地方主動回應民營企業關切、推動民營經濟發展的生動實踐和經驗啟示，為開創民營經濟發展新局面凝聚共識、堅定信心，促進民營經濟健康發展、創造高品質發展的良好輿論環境。

光明日報提及，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高品質發展的重要基礎。

支持民營經濟儼然是中國當下的全民運動，然而被視為是民營企業「定心丸」的「民營經濟促進法」並未在日前舉行的兩會中通過。

透過 Google News 追蹤中央社

據美國之音報導引述中國企業資本聯盟首席經濟學家黃大衛分析，涉及重要經濟政策的法案未能在全國兩會通過，「十分罕見」，此舉顯示「各方對於是否促進，以及如何促進民營經濟，出現重大分歧」。

他說，造成這樣的結果有兩種可能，一個可能是人大代表間的分歧非常大，另一個可能是出現了意識形態的強烈衝突。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1140319