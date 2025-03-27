陝西公路橋梁倒塌致62人死亡 調查結束43人被究責

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（中央社台北27日電）根據中國官方通報，陝西省一座高速公路橋梁在2024年因山洪暴發而導致倒塌，造成25輛車輛墜河，62人死亡失蹤，被究責的公職人員多達43人。

2024年7月19日晚間8時49分，中國陝西省商洛市柞水縣境內丹寧高速柞水至山陽路段嚴坪村二號大橋，因山洪暴發發生倒塌。

新華社今天報導，目前災害調查評估工作已經結束。經調查評估認定，這次災害是由山洪和流域性洪水引發，大型樹木等大量漂流物堵塞橋墩，其所受的流水壓力和漂流物推力超過極限承載能力，致使橋墩樁基折斷傾倒、橋梁垮塌，造成重大人員傷亡。

報導指出，此事同時暴露出高速公路橋梁在建設管理、設計、施工、監理及涉河監管等方面的問題。

發生橋梁崩塌的公路啟用到事發不到6年，當時中國網上輿論呼籲嚴查，並怒責「豆腐渣狂魔」。

報導指出，經中共中紀委、中國國家監委和陝西省委批准，陝西省紀委監委依規依紀依法對災害中涉及橋梁工程建設、運營管護失職失責問題的陝西省交通運輸廳、陝西省水利廳、商洛市政府、柞水縣政府、陝西交通控股集團有限公司5個責任單位和43名公職人員進行了嚴肅問責。

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其中，給予38人黨紀政務處分，3人誡勉處理，中交二公局第三工程有限公司事發橋梁所在合約段項目部工程技術部部長郭鵬程、前陝西交建公路工程試驗檢測有限公司水陽高速路基橋隧工程第三方試驗檢測服務項目負責人藺超虎，因涉嫌刑事犯罪被公安機關立案偵查並依法逮捕。

此外，北京華宏工程諮詢有限公司原監理員楊福千（非公職人員），因涉嫌刑事犯罪已被公安機關立案偵查並依法逮捕。相關企業和個人的違法違規行為已交由行業主管部門進行行政處罰。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140327