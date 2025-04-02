中共官方證實 石泰峰李干杰部長職務對調

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（中央社台北2日電）中共官方今天先後證實，擁有中共中央政治局委員身分的石泰峰、李干杰兩人職務對調，石泰峰轉任中共中央組織部長，李干杰轉任中共中央統戰部長。這項職務對調被認為是中共黨內罕見的高層人事調動，原因不明，引起外界揣測。

根據「共產黨員網」今天公布，「4月2日，中共中央政治局委員、中央組織部長石泰峰聽取部機關深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展情況」，首度證實石泰峰從原任的中共中央統戰部長，調任中央組織部長。但這項訊息僅有上述簡短宣布，沒有其他任何敘述。

新華社稍後則報導，「各民主黨派中央、無黨派人士長江生態環境保護民主監督工作座談會」今天在北京召開，中國全國政協主席王滬寧出席並講話，並由「中共中央統戰部部長李干杰主持會議」，也首度證實李干杰 從原任的中共中央組織部長，調任中央統戰部長。

星島日報今天報導，中共中央政治局3月31日召開會議，由中共總書記習近平主持，通過組織部和統戰部長對調。雖然中共黨內一直都有幹部交流，但如此高級別的領導職務對調相當罕見，不少人士都感到訝異。

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報導指出，組織部、宣傳部、統戰部是中共中央三大職能部門。其中，中組部主管組織和人事管理工作，負責高級幹部的考核和升遷工作，向來最有實權。

然而，中共中央統戰部在2018年合併了中國國務院僑務辦公室、國家民族事務委員會及國家宗教局後，權力和地位大增。而中共20大後，石泰峰除出任中央統戰部長，還兼任政治局委員及中央書記處書記，成為首名與中組部長、中宣部長平起平坐的中央統戰部長。（編輯：邱國強）1140402