中國在WTO批對等關稅 稱無助於解決貿易不平衡問題

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（中央社記者謝怡璇北京10日電）新華社報導，中國9日在世界貿易組織（WTO）一會議中表示，美國對等關稅稅率違反WTO最惠國待遇原則，並稱「對等關稅是開錯方、吃錯藥」，無助於解決貿易不平衡問題，嚴重擾亂國際貿易秩序。

據新華社報導，世界貿易組織（WTO）9日在瑞士日內瓦召開貨品貿易理事會（WTO Council on Trade in Goods）年度首次會議。中國在會議中對美國對等關稅措施及其影響表達嚴重關切，並要求美國切實遵守WTO規則，避免對全球經濟和多邊貿易體造成負面衝擊。

中方表示，美方對等關稅稅率遠超其在WTO承諾的約束關稅水準，單方面任意加徵歧視性關稅，嚴重違反WTO最惠國待遇原則；且美國以貨物貿易平衡與否，評判在國際貿易中的整體獲益高低是極其片面的。

中方認為，對等關稅是開錯方、吃錯藥，不僅無助於解決貿易不平衡問題，還會反噬美國自身，嚴重擾亂國際貿易秩序。

中國表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方呼籲所有WTO成員以史為鑒，堅守和維護多邊貿易規則，通過多邊對話和合作解決分歧。

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新華社報導指出，歐盟、英國、加拿大、日本、瑞士、挪威、韓國、馬來西亞、巴西、秘魯、哈薩克等46個WTO成員，也對美國對等關稅措施表達關注，呼籲美國遵守WTO規則。

據中方報導，歐盟表示，美國對等關稅措施損害WTO基本原則，無助於解決貿易失衡問題；英國、加拿大、日本、韓國等成員，批評對等關稅措施破壞全球產供鏈穩定運轉；秘魯、哈薩克等成員則譴責對等關稅對經濟脆弱的發展中成員造成嚴重衝擊。（編輯：呂佳蓉）1140410