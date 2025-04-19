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美中關稅戰 東莞老牌工廠失去訂單暫時停產

2025/4/19 15:47
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（中央社台北19日電）美中關稅戰的影響開始浮現，東莞一家有18年歷史的出口製造企業近日發出通知，表示由於美國加徵關稅等外部經濟環境變化，生產訂單暫停，工廠自4月11日起放假一個月。中國媒體的報導形容，美中貿易目前已處於事實停擺階段。

跨境電商行業媒體「賣家之家」及塑化產業綜合訊息服務平台「專塑視界」近日報導，有18年歷史的東莞市德鴻電器製品有限公司日前向員工發出通知，指近期由於美國加徵關稅等外部經濟環境的變化，公司不得不面對一些突發情況。

該通知表示，公司接獲客戶通知，現在生產訂單暫停，待客戶重新調整價格之後，再和他們的客戶重新議價。德鴻電器短期內的業務運營面臨較大壓力。

該通知表示，德鴻電器管理層決定，自4月11日起放假一個月，後續安排將根據實際情況另行通知。員工放假期間將按勞動法發放基本工資，如果員工選擇離職，公司會立刻結算工資。

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報導表示，東莞市德鴻電器製品有限公司成立於2007年，是集家用電器研發、製造和銷售於一身的製造企業。

報導表示，在美中雙方高額關稅重壓之下，中美貿易目前已經處於事實停擺階段，後續如果關稅戰交惡持續、雙方不能快速回到談判桌，類似空運、海運航線停航、工廠停工的情況將陸續增多。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140419

#東莞市
#美國
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