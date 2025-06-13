拒陸籍人士參加旅展 陸委會：不符必要性與雙邊對等

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（中央社記者吳柏緯台北13日電）中國大陸國台辦今天聲稱，台灣拒絕大陸人員赴台參加2025海峽兩岸台北夏季旅展的申請，干涉旅遊業界交流。陸委會表示，主管機關不同意的原因是不符合專案申請「必要性」與「雙邊對等」政策立場。

國台辦今天以發言人朱鳳蓮答記者問的方式聲稱，台灣觀光署拒絕大陸人員入台舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展申請，是干涉旅展類的旅遊業界交流。

陸委會晚間發布書面資料，回應相關議題。

陸委會表示，台灣旅遊交流協會以專案申請中國大陸人士來台參加「2025台北夏季旅展」，是為招攬國人赴陸旅遊。然而自去年6月中國大陸公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，台灣民眾赴陸旅遊風險日高。

陸委會說，由於不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

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對於恢復兩岸旅遊，陸委會說明，民調顯示有70%以上的民眾支持政府透過觀光「小兩會」進行溝通。台灣的台旅會已於今年2月聯繫中國大陸海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄未回覆。為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲陸方儘速回應。

兩岸旅遊自疫情結束後仍未開放。去年的「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」，陸方有155名官員及業者到台灣參展，其中29人為文旅系統官員。（編輯：邱國強）1140613