傳承近200年 台南東山迎佛祖登場

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市東山碧軒寺迎佛祖暨遶境今天清晨登場，這是當地農曆春節期間傳承近200年的宗教活動，每年都吸引大批信徒集結送駕，寺方更安排在台南就讀的外國學生及工作者到場體驗。

台南東山碧軒寺今天清晨被信徒擠爆，所有人興奮地參與迎佛祖暨遶境的民俗活動，台南市長黃偉哲也到場祈福，且發送限量福袋。

黃偉哲表示，每年的農曆12月23日，是觀音佛祖回鑾碧雲寺的大日子，這是國家重要民俗，也是台南的信仰中心，市府必定全力配合，讓香火延續，也期望這項民俗活動發揚光大，讓更多人了解。

市府人員說，碧軒寺今年更透過珍古德教育及保育協會，邀請目前在台南成功大學、長榮大學的印度、蒙古、義大利、北非的學生及工作者到場體驗，讓他們跟隨「正二媽」神轎從碧軒寺出發，一路步行到台南白河碧雲寺，全程有翻譯人員陪同解說。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境是台南東山區及白河區之間的重要宗教活動，文化部2011年指定為國家重要民俗，已傳承近200年。

台南市文化資產管理處人員表示，「東山迎佛祖」於每年農曆12月23日登場，信眾徒步走古代香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾到白河碧雲寺過年，農曆元月初九晚上，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺，期間的「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」儀式，非常有特色。

今年的東山迎佛祖活動，今天清晨6時18分登轎安座，6時47分起駕回鑾碧雲寺，預定於2月2日（農曆元月初九）跨2月3日（農曆元月初十）凌晨0時6分登轎安座，0時12分起駕出發，返回碧軒寺及遶境。（編輯：陳俊碩）1090117