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南島音樂家挑戰疫情 遠端合作唱出海洋污染

2022/1/3 19:36（1/3 20:11 更新）
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金曲獎樂團「漂流出口」主唱Putad感嘆環境污染，現在的海洋已不像從前，把這種今非昔比的哀傷放入音樂中。（小島大歌工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日
金曲獎樂團「漂流出口」主唱Putad感嘆環境污染，現在的海洋已不像從前，把這種今非昔比的哀傷放入音樂中。（小島大歌工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）南島音樂串連計畫「小島大歌」，疫情期間攜手15位來自10國的南島音樂家，以遠端共同創作的方式，共同唱出對海洋污染的哀傷，籌備期間更歷經成員確診與家庭變故。

小島大歌工作室今天發布新聞稿表示，去年年底「小島大歌」推出新專輯Our Island，以「為海洋發聲」為創作主題，收錄12首歌，唱出來自南島的聲音，並用音樂關懷土地與海洋，尤其有人正因海平面上升而失去生活所在。

在這張反省人與自然關係的專輯中，有金曲獎樂團「漂流出口」主唱Putad的2首創作：Pinagsanga「自然」與Listwar Zanset「我們的祖先」。來自阿美族，以「海女」自居的Putad表示，自己熱愛衝浪與海洋，「記得小時候常在比西里岸的基翬海岸游泳，記得下面有很多珊瑚、魚類等，但現在海中都已是白化或遭破壞的珊瑚以及廢棄物。」她感嘆環境污染，現在的海洋已不像從前，希望把這種今非昔比的哀傷放入音樂。

加入小島大歌6年的排灣族歌手戴曉君與多達10個國家的南島音樂家們共同合作，用族語創作Madjadjumak「彼此找到」，藉「河流只有一個目標，就是流向海洋」的意象，呼應生活在山上的自己，渴望見到海洋上的南島家人。

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這群南島音樂人在籌備專輯的3年時間裡，遭遇了各種身邊及大環境變動。來自馬達加斯加的創作人Sammy，父母親相繼逝世；模里西斯的Emlyn在錄音截止前一天，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），儘管失去味覺、嗓子狀況也不如預期，但她仍靠意志力支撐交出作品，讓專輯順利完成。

小島大歌與8位核心音樂家將於1月起至美歐巡迴120天，完成站上紐約百老匯、洛杉磯華納大劇院等壯舉，也將參與2022義大利文化首都Procida島的演出。（編輯：屈享平）1110103

加入南島音樂串連計畫「小島大歌」6年的排灣族歌手戴曉君，用兩首族語歌曲，呼應想見南島家人的渴望。（小島大歌工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日
加入南島音樂串連計畫「小島大歌」6年的排灣族歌手戴曉君，用兩首族語歌曲，呼應想見南島家人的渴望。（小島大歌工作室提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日
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