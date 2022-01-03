百變老台灣 故宮、台博、台史博合作特展

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「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」3日在國立台灣博物館舉辦開幕典禮，故宮博物院院長吳密察（右）、台博館館長洪世佑（中）、台灣歷史博物館館長張隆志（左）出席揭幕。中央社記者裴禛攝 110年1月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）人們會領取「錢母」祈求財運，這種別有寓意、而不作貨幣使用的錢，在不同文化也能略見一二。故宮、台博館和台史博館三大博物館首度聯合策展，讓民眾一窺原民、漢人等族群間相異又共通的特色。

「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」今天開展。開幕記者會上，文化部常務次長李連權、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒等人，均親至現場共襄盛舉。

此次3館合作是由國立故宮博物院院長吳密察發起。吳密察表示，故宮希望走出外雙溪，所以一直透過數位等方式到偏鄉、原民部落展覽。3館收藏文物因成立時間和宗旨有很大不同，適度打破區隔，讓文物們有機會擺放在一起和新時代對話，未來則希望能有機會與其他場館合作。

國立台灣博物館館長洪世佑表示，當時應故宮之邀討論策展主題，策展小組就發現台灣擁有的多元文化就是台灣特色之一。台博館典藏7200多件原住民文物，此次展覽精選193件，希望能展現原民觀點。

國立台灣歷史博物館張隆志表示，台史博典藏在展覽中展現漢人等常民社會傳統生活風貌，例如現已不復存在的大稻埕台菜餐廳「江山樓」餐具等，透過3館呈現的不同脈絡，讓觀眾思索島嶼豐富的過去，邁向未來。

展覽以482件藏品呈現台灣史上的3種角色，在錢幣、文字、煙具等10個主題下，展現除閩、粵、客與其他漢籍常民外，還有原住民和歷年來治理台灣的官員政府階級間的共同文化特色。

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例如在原民、常民和代表台灣治理階層的皇室間都有「不當貨幣使用的錢」，像是展覽中展出的泰雅族男子貝珠銅鈴銅錢腿飾，就是將錢幣的金屬質感、圓形造型化作裝飾，而漢代巫術也有延伸出專為鎮宅、避雷使用的「厭（音同壓）勝錢」。

「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」今天起於國立台灣博物館本館展出至5月29日。（編輯：屈享平）1110103

「看見藏品裡的原、民、官：故宮、台博、台史博三館聯合特展」3日在國立台灣博物館舉辦開幕典禮，文化部次長李連權（右起）、故宮博物院院長吳密察、原民會主委夷將．拔路兒、台博館館長洪世佑、台灣歷史博物館館長張隆志出席揭幕。中央社記者裴禛攝 110年1月3日

國立台灣博物館舉辦「看見藏品裡的原、民、官：故宮、臺博、臺史博三館聯合特展」，挑選10項原住民、民間、官方各異其趣的文化主題進行策展。中央社記者裴禛攝 111年1月3日