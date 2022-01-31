【好POD+｜S1E2／年度QA】那個，大家掰——是放假不是停播啦！
2022/1/31 10:28（1/31 10:42 更新）
「中央社好POD」3個節目的4位主持人，左起分別為周永捷、邱祖胤、張若瑤與廖漢原，分享主持1季Podcast節目的心得。中央社記者吳桓中攝 111年1月31日
▶本節目感謝紙風車文教基金會，永續行動即刻做起。
‧主持人：廖漢原、周永捷、邱祖胤、張若瑤
主題：「中央社好POD」從牛年跨進虎年囉
「中央社好POD」從2021年9月開台至今，已屆滿5個月，週一上架的「文化普拉斯」已製播24集，週三上架的「特派談新事」已製播26集，週五上架的「空中小客廳」已製播24+4集，【好POD+】則製播2集，總共80支音訊檔節目，聽眾朋友最喜歡哪一集？
4位主持人從文字領域跨界主持Podcast，想知道他們的心得與挫折嗎？春節過後可能還來不及馬上換季，但新內容的規劃是什麼？
聽主持人們一一回答聽眾的疑惑。
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後製團隊：中央社影音中心
影片製作／陳薇雯｜音訊剪輯／吳桓中｜文字企劃／張若瑤
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