魔法阿媽劇場版 郎祖筠詮釋道士阿媽

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）春河劇團將改編動畫電影「魔法阿媽」變成舞台劇，獲得導演王小棣授權並擔任戲劇顧問，范瑞君執導，團長郎祖筠將詮釋道士阿媽一角，誠心勤學道教科儀，希望演什麼像什麼。

春河劇團今天發布新聞稿表示，為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在民俗專家學者林茂賢引薦下，特地至傳承6代超過150年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法，希望演得扎實。

郎祖筠表示，雖然從小在台灣長大，但對於台灣傳統文化只停留在懵懂階段，這次前往雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有了更多的了解，並更能體會慎終追遠的精神。

台灣原創動畫「魔法阿媽」1998年上映，一句「把你阿媽賣掉！」經典台詞勾起許多七、八年級生共同成長記憶。劇中刻劃的阿媽強悍又溫柔，看似嚴肅、說話刻薄，但在豆媽有困難需要請求協助時，阿媽二話不說就擔起了撫養豆豆的責任，情節感人。

除了真人演出之外，春河劇團也將運用現代劇場技術與4G科技，利用3D投影擬真幻像以及數位水燈技術打造魔幻的靈異世界。

不同於動畫主角「豆豆」設定，舞台劇版「豆豆」調整為沉迷於網路遊戲的青少年，講述更多時下青少年面對的壓力與困境。劇中豆媽一角，將角色設定改編為「歌仔戲演員」，為此特別邀請到國寶級歌仔戲小生李如麟與一心戲劇團當家小生孫詩珮分場演出，希望創造出有別於動畫角色鮮明形象的劇場演出。

劇中重頭戲「中元節放水燈」延續「基隆中元祭」活動精神，在文化部積極性補助的挹注下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，邀請全場觀眾一同參與。

「魔法阿媽」將於4月15日至17日在台北國父紀念館首演，4月至7月巡演台中、高雄及台南。（編輯：張雅淨）1110301