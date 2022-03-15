資深演員唐川辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

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資深演員唐川（圖）13日不敵病魔辭世，他終生奉獻影視產業，積極推動台灣客語文化發展，文化部長李永得聞訊後表達深切哀思，將呈請總統明令褒揚。圖為唐川演出「大崎下」劇照。（客家電視台提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月15日

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）資深演員唐川（本名曾均崧）13日辭世，享壽69歲，終生奉獻影視產業，積極推動台灣客語文化發展，文化部長李永得聞訊後表達深切哀思與敬意，並將呈請總統明令褒揚。

文化部長李永得表示，唐川不僅為台灣影視界留下許多經典作品，也是台灣客語文化的傳承重要推手，對台灣豐富的文化內涵有著重要的影響與貢獻，留給世人無限感念。

文化部今天發布新聞稿表示，唐川於1972年在中視演員訓練班接受訓練，並曾於漢霖說唱藝術團擔任相聲演員，後於多部電視劇及電視電影演出，代表作品包括「戀戀舊山線」、「魔法咖啡廳」、「伯公討細婆」、「神秘列車」、「討海人」、「雲頂天很藍」、「勞動之王」、「大崎下」、「烏鴉燒」以及「茶金」。

唐川曾以「神秘列車」獲得金鐘獎迷你劇集男配角獎；以「討海人」獲得金鐘獎迷你劇集/電視電影男主角獎的殊榮，也曾於2021年以客家電視台電影「窩卡」入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎，他的演出讓角色充滿靈魂，令觀眾記憶深刻。

除此之外，唐川推動客語文化也不遺餘力，他於1995年寶島廣播電臺發起還我母語活動，主持「輕輕鬆鬆當晝頭」廣播節目長達10年；2007年於客家電視台「日頭下．月光光」節目，透過豐富逗趣的經典說唱藝術，傳達客語的文化特色，於2012年入圍電視金鐘綜合節目主持人獎。

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唐川2020年於「客普拉斯」Podcast節目中，讓聽眾不受載具限制即時聆聽節目，了解客語的文化內涵，今年獲得教育部推展本土語言傑出貢獻獎個人獎。

文化部表示，唐川從事演藝工作近50年，除了演員、製作人、語言指導、配音人員等身分外，長期參與客語文化的相關展演，語種橫跨華語、台語、北部四縣腔客語、海陸腔客語，致力投身於創作、展演與推廣。（編輯：吳協昌）1110315