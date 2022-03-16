兩廳院當媒人牽線 5新生代音樂家共演室內樂

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小提琴家魏靖儀（左起）與陳瑾瑒、鋼琴家汪奕聞、大提琴家柯容軒和中提琴家蔡士賢共5名旅外青年音樂家齊聚一堂，19日將在室內樂音樂會「狂想．不止」首度聯手合奏演出。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）兩廳院當媒人送作堆，5名新生代音樂家包含鋼琴家汪奕聞、小提琴家魏靖儀與陳瑾瑒、中提琴家蔡士賢、大提琴家柯容軒合作室內樂，排練過程令人感受到新世代特有的青春洋溢。

兩廳院發布新聞稿表示，這次推出TIFA台灣國際藝術節節目「狂想．不止」室內樂音樂會，思考音樂家組合的同時，也同步挑選可以看見作曲家冒險與突破框架的樂曲，讓年輕世代音樂家與這些樂曲撞擊，開展瑰麗火花。

這次演出曲目，包括陳可嘉「季節狂想」弦樂四重奏、舒曼「降E大調鋼琴五重奏」、魏本「慢板」弦樂四重奏，以及康果爾德「E大調鋼琴五重奏」。

鋼琴家汪奕聞曾獲日本仙台國際音樂大賽銀牌暨觀眾獎，目前在輔仁大學音樂系專任。小提琴家魏靖儀摘下伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠殊榮，自此踏上國際樂壇。台裔德籍小提琴家陳瑾瑒曾獲ARD慕尼黑國際音樂大賽傑出演奏者特別獎。

中提琴家蔡士賢目前為荷蘭海牙Ciconia Consort弦樂團中提琴首席。大提琴家柯容軒則是現任美國印第安納波利斯交響樂團終身職大提琴助理首席，都是出色的台灣旅外音樂子弟。

蔡士賢認為，室內樂就是「很多人一起的華麗冒險」，「我們這個組合年齡很相近，大家都願意嘗試不同的演奏方式，互相聆聽，讓一加一大於二。」蔡士賢認為康果爾德作品充滿挑戰，「這首曲子把中提琴當小提琴寫，分量吃重。」

陳瑾瑒很喜歡下西洋棋，這次返台隔離也常常在網路下棋，「下棋都是一對一，靠自己的能力打敗對方；但是室內樂演出是大家一起合作完成音樂，我很珍惜這樣的機會。」

汪奕聞說，這個組合雖然是第一次，但大家還滿合的，「我覺得室內樂很像是好朋友之間的交流跟交談，用音樂了解彼此的意見跟想法。」汪奕聞說這次的樂曲都是作曲家的早期作品，「像康果爾德與魏本到陳可嘉，都是剛開始職業作曲生涯，有一種熱情與探索，勇於追尋夢想。」

柯容軒也是YouTuber，她認為室內樂就像是去參加一場華麗璀璨的舞會，「遇到很多不同的人，帶來不同的驚喜，這次的合作就是這樣。」

魏靖儀則說，大家個性都不同，「但是在室內樂當中可以看見每個人的性格會帶到音樂裡，這讓我非常感興趣。」魏靖儀很喜歡魏本這首「慢板」弦樂四重奏，「旋律充滿歌唱性，情緒飽滿，有溫柔也有激越，對比很大，很符合我們這群年輕人。」

2022TIFA「狂想．不止」室內樂音樂會將於3月19日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110316