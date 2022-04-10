李永得出席立陶宛攝影展開幕 盼增進兩國交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立台灣美術館10日舉行「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」暨「覆寫真實：台灣當代攝影中的檔案與認同」展覽開幕儀式，文化部長李永得出席表示，這次展覽主題核心為「認同」，因為台灣與立陶宛兩國雖距離很遠，卻有著不可思議的共同歷史經驗。中央社記者郝雪卿攝 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）文化部長李永得今天出席「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」開幕式時指出，台灣與立陶宛有共同歷史經驗，都面對霸權國家威脅，盼透過展覽增加兩國文化交流及認識了解的機會。

國立台灣美術館下午舉行「揭幕：尋探立陶宛攝影中的認同」暨「覆寫真實：台灣當代攝影中的檔案與認同」展覽開幕儀式，李永得、國美館長梁永斐、立委黃國書、外交部歐洲司長陳立國、立陶宛文化部文化參事托瑪斯．伊萬納斯卡斯（Tomas Ivanauskas）、諾魯共和國第一夫人英格麗．雅辛塔．安格明（Ingrid Jacinta Aingimea）、諾魯共和國大使凱法斯（Jarden Kephas）伉儷等人出席。

李永得在致詞時指出，今天可以說是台灣藝術史的重要里程碑，是台灣與立陶宛兩國美術館共同策展，這次展覽主題核心就叫「認同」，因為2個國家距離很遠，卻有個不可思議的共同歷史經驗。

李永得表示，2個國家面積都不大，卻都面對非常強大、非常霸權、非常野蠻的國家，2個國家在這麼大的威脅之下，還是要去追求民主自由的方式，也經歷過非常極權、高壓統治的經驗，所以2個國家在歷史經驗裡也都歷經認同問題，透過藝術家及攝影家的影像，來展現歷史不同時代對這個議題的看法，這是非常有意義的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李永得認為，因為2個國家有共同經驗，所以這2項展覽的藝術家展現方式非常有趣，也透過這個展覽讓大家更了解立陶宛文化及歷史發展，而且這個展覽未來也會到立陶宛的美術館展出，透過這樣的交流一定對2國的文化、歷史及人民有很大幫助。

李永得說，歡迎民眾前來觀賞，這次的藝術交流是個開始，台灣跟立陶宛的關係未來不只是文化經貿會更熱絡交流，過去2年，兩國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下也搭起友誼的橋梁，開始彼此文化的交流，未來希望有更多機會增加兩國文化交流及認識了解的機會。（編輯：陳仁華）1110410