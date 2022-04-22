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跨越時空的追尋 翻開台博館繪本和雲豹玩捉迷藏

2022/4/22 14:05
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（中央社記者王寶兒台北22日電）150多年前，英國駐台領事斯文豪透過畫筆讓台灣雲豹登上世界舞台。台博館邀請插畫家鄒駿昇創作繪本，在書中隨斯文豪、野生動物學家姜博仁的腳步，繼續和雲豹玩「捉迷藏」。

國立台灣博物館館長洪世佑今天上午在繪本「捉迷藏」發表會致詞表示，台灣雲豹於野外滅絕，台博館則擁有自日治時期保留的7件雲豹標本，目前人們只能透過標本看見雲豹身影，台博館繼出版漫畫「雲之獸：來自遠古的守護者」後，希望再透過繪本敘說台灣雲豹的故事，並傳達生物保育的重要性。

「捉迷藏」以斯文豪及姜博仁為主角，描述同受台灣雲豹吸引的兩人，如何在不同時空追尋雲豹的足跡。在鄒駿昇描繪下，可見兩人同樣身處台灣土地，但隨時空變遷，地表卻出現越來越多建築物，而雲豹似乎也因此而更難以捉摸。

斯文豪（Robert Swinhoe）在1856年來到台灣，他除了是外交官，也是博物學家，駐台期間他陸續挖掘台灣在地物種，並透過科學繪圖、文字發表於國際期刊，台灣雲豹就是其一。姜博仁則透過攝影機多年守候台灣山林角落，始終未見野生雲豹身影。

鄒駿昇向中央社記者分享，在原住民族傳說中，台灣雲豹在的地方，就擁有山神的保護，「我想建築物越來越多、人越來越多，我們就更難找到雲豹。」雖然目前台灣雲豹已經認定為於野外滅絕，但近年仍不時會聽聞有人目睹雲豹的消息，他也因此想像一個更為樂觀、充滿希望的繪本結局。

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姜博仁說，看見自己在繪本中成為一個角色「滿奇幻的」，翻閱繪本也讓他想起多年來走進山林追尋雲豹的過往。近年他希望能推動雲豹復育，讓雲豹重回山林，「我希望台灣雲豹不只是存在於原住民族文化中的神靈，更希望全台灣人也會覺得牠是神聖的動物，在守護台灣人。」

台博館也透過繪本延伸出「捉迷藏」微型展，將鄒駿昇筆下的台灣物種對比科學繪圖中的台灣物種，讓人一窺不同繪畫形式的特色。「捉迷藏」微型展今天起於台博館本館2樓迴廊展出至5月22日。（編輯：屈享平）1110422

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