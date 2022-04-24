「光」特展閉幕 「甘露水」5月移師高雄展出

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北師美術館特展「光－台灣文化的啟蒙與自覺」24日最後一天展出，著名雕塑「甘露水」人氣旺，不少民眾拿出手機從各角度拍照留念。中央社記者鄭清元攝 111年4月24日

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（中央社記者王寶兒台北24日電）北師美術館去年推出「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，今天由藝術家王榆鈞走向台灣首座裸女雕塑「甘露水」獻唱，為展期畫下句點。「光」展覽也將在5月移師高美館。

國立台北教育大學北師美術館去年響應台灣文化協會創立百年，透過「光」展覽，由總策畫林曼麗召集美術、文學、戲劇、歷史學者組成策展團隊，從畫作、雕塑、文獻、戲劇各面向交織出百年前台灣面貌，並與現今世界對話。

北師美術館統計，「光」展覽自去年底開幕至4月22日，共吸引約5萬2500人觀展；而展品中最具傳奇性的，莫過於超過半世紀未曾出現在大眾視野的大理石雕塑「甘露水」。

王榆鈞今天在接近閉館時刻現身展場，伴隨館方播放的鋼琴音樂，她緩緩走向位於展場中心的「甘露水」，吟唱她所創作的台語詩歌「暝尾的祈禱」，令不知情的觀展民眾驚喜不已，互相交頭接耳「是表演嗎？」、「好好聽」，也紛紛拿起手機記錄眼前一切。

林曼麗今天接受中央社記者專訪表示，王榆鈞的閉幕表演是先前未公開的驚喜，希望獻給留在展場陪伴館方到最後一刻的觀眾，「每一天展期都值得感恩，我在展覽期間來這裡，都會碰到觀眾跑來跟我說展覽令他們感動，讓我很欣慰，其實我最感謝觀眾，因為他們看到策展團隊的所有努力。」

林曼麗觀察，「光」展覽期間許多年輕人來觀展，「一般人可能以為對台灣美術史有興趣的是年長的人，但沒有，不管是『光』，還是先前北師美術館推出的『不朽的青春』，年輕觀眾特別多，也讓我很感動。」

林曼麗表示，「光」展覽匯聚民間學界的力量及政府支持，在開展初期便向文化部提議展覽巡迴的點子，因此5月將移師至高雄美術館展出，讓南部觀眾也有機會一睹展覽內容，展件也將依據高美館空間細部微調。

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日治時期台灣雕刻家黃土水所創作的「甘露水」，是台灣首座裸體雕像，1958年台灣省臨時省議會播遷台中，「甘露水」隨之搬移，卻被棄置在台中火車站；所幸數天後「甘露水」就被移置車站附近的張外科診所，由張氏家族悉心保管看顧，並在1974年移至家族位於霧峰的工廠封藏。

直到林曼麗率團隊鍥而不捨追尋，加上總統府和文化部協助，「甘露水」才在去年9月6日於總統蔡英文見證下，正式交付文化部永久典藏。（編輯：陳仁華）1110424

北師美術館特展「光－台灣文化的啟蒙與自覺」24日閉幕，展覽總策劃林曼麗受訪表示，「每一天展期都值得感恩，我在展覽期間來這裡，都會碰到觀眾跑來跟我說展覽令他們感動，讓我很欣慰，其實我最感謝觀眾，因為他們看到策展團隊的所有努力。」中央社記者鄭清元攝 111年4月24日