文化+》師徒情緣從戲裡到戲外 石雋：胡金銓求好心切，事必躬親

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文：王心妤／攝影：王飛華、鄭清元／照片提供：影視聽中心、林靖傑、石雋

文弱書生顧省齋在《俠女》中不求功名，仍存忠義之心，協助忠良之後智取東廠追兵，這是石雋；《龍門客棧》蕭少滋浪跡天涯，路見不平的儒雅俠客手中傘劍不輕易出鞘，一出鞘只為剷殺惡人，這也是石雋。

演藝生涯的頭兩部電影，石雋就在導演胡金銓的手上長出完全不同的模樣，角色形象迥異，卻完全沒有違和感。當年兩人在初次相遇，胡金銓彷彿看透石雋的靈魂深處，預見他與電影的緣分，強力要求他參加聯邦影業的甄選。沒演過戲的素人，就在胡金銓的塑形下，第一部電影就翻紅，一路紅到東南亞，留下一代「銀幕儒俠」的形象。

冰果室相遇 牽出半生戲緣

石雋與胡金銓的第一次見面，宛如電影情節。素不相識的兩人，在台北西門町冰果室巧遇。回憶起這段往事，石雋笑出聲，似乎覺得太有緣份，「那時候我還在當研究助理，一開始以為可以當個兼差，沒想到看到合約書，一次要簽約6年。」

當時擔任研究助理的石雋已經30歲，看到合約時難免猶豫，這不只得簽下6年的「賣身契」，簽約金換算成月薪，還比當時的薪水低。石雋原想把合約書帶回家仔細看，沒想到胡金銓不同意，石雋便直接退回合約走出辦公室，急得胡金銓追出門，這一挽留，也成就兩人一輩子的師徒情深，一路從《龍門客棧》、《俠女》、《空山靈雨》、《山中傳奇》到摘下亞太影帝的《大輪迴》。

1967年，胡金銓執導、石雋演出的《龍門客棧》上映後獲得好評，同年，在香港的導演張徹也拍出王羽主演的《獨臂刀》，風格迥異，但都為武俠片開啟新的紀元。影評人塗翔文解析，張徹從《獨臂刀》開始提出男性陽剛美學，片中呈現大量男性半裸身軀，加上斷肢、鮮血等元素，充分展現暴力美學風格，「張徹導演在香港把武打戲和暴力宣洩到極致，胡導則是在台灣拍攝充滿『胡式美學』的武俠片，兩個人都在動作和場面為傳統武俠電影開創了新的呈現，讓武俠片風光到80年代初。」

《龍門客棧》上映至今已55年，87歲的石雋仍身姿挺拔，對一切往事如數家珍，連發生日期都記得清清楚楚。（攝影：王飛華）

勘景不帶相機 腳本馬上畫

轉眼55年，談到第一次演出就挑大梁擔任男主角，壓力大不大？石雋笑呵呵地說：「沒錯！我拍《龍門客棧》拍到一半時就想過，這部戲拍完我還是回原來的工作，當研究助理好了。」

拍攝前，胡金銓找了武術指導韓英傑訓練一群新演員追趕跑跳碰，不只得學會翻來滾去，也得學會耍刀弄劍，「那時還沒有週休二日，每個星期從星期一上課到星期六，練了3個多月。」石雋回憶，胡金銓非必要不用替身，因此各種體能訓練及動作要求都非常扎實。

不過胡金銓並非只對演員要求高，對自己要求更高。從勘景開始，胡金銓就跟著工作人員上山下海，除了3色原子筆和隨身筆記本，從沒帶著相機找場地。石雋比手畫腳：「這點他就特別跟其他導演不同。他在勘景時已經把腦袋裡的畫面速寫畫在腳本了，思考這鏡頭怎麼拍，角色在哪邊，可以從這邊打到那邊，現在留下手稿都能證明。」

胡金銓不只上山下海，美術組出身的他，大到場景建築設計，小至演員髮型，他全部都管。石雋分享，「說到髮型也有趣了。有兩張他替徐楓挑整髮型的照片，角度、動作都相同，一個是《俠女》拍的，另一張則是《山中傳奇》。」照片不只拍下形影，也記錄下胡金銓在劇組親力親為的一面。

石雋（右）生涯第一部電影《龍門客棧》就飾演男主角。（中央社檔案照片）

菸抽三口就丟 場記搶著撿

電影開拍後，胡金銓不只當導演，他總喜歡自己將角色演過一遍，再讓演員試一次，「當然啦！我們沒辦法做到完全一樣，像身高可能就不同，整部電影不敢說2/3，至少超過一半，胡導演都會自己演過一次，連上官靈鳳的戲他也演。」

當年沒有武術指導，受京劇薰陶長大的胡金銓還習慣自己打一次，再讓韓英傑編出精細動作，「這些也有工作照為證，胡導演會先簡單比劃幾個姿勢，再讓韓師傅（韓英傑）潤飾武打動作。」

胡金銓拍片總是全心投入，自己壓力也大。石雋分享，當時香港進口的涼菸貴，胡導演總在片場邊抽邊指導，情緒上來時，「菸點了抽不到三口就丟掉，胡導演丟了菸總習慣去踩，好多場記會在他丟菸時抓著他的腳，不讓他踩，（才可以撿回來繼續抽）。」這是當時圈內人才知道的祕辛。

胡金銓親手設計為演員設計角色造型，不只切合真實史實也符合演員形象，他甚至曾親手為徐楓調整髮型。（照片提供：影視聽中心／版權提供：聯邦影業）

被師姊嫌醜 一句話背書

關於石雋還有個傳奇故事，聽說他曾被師姊嫌醜……（全文未完，請見出自文化+雙週刊第107期「武林俠影胡金銓」，4/25上架）