助藝文業走過疫情重創 紓困補助再現地方新魅力

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）疫情重創觀光、藝文業，新故鄉文教基金會透過積極性藝文紓困補助，開辦工藝課程、製作竹編地景藝術、文創商品設計研發，透過人才培育與傳習、創作不間斷，再現地方新魅力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創偏重實體運作的觀光、藝文產業，透過文化部、國立台灣工藝研究發展中心支持，新故鄉文教基金會提出計畫，結合工藝、藝術工作者專業能力，讓藝文、工藝、設計人才創作不間斷，並透過人才培育與傳習，累積社區營運實力與再轉型。

今天在紙教堂辦理補助成果發表會。文化部長李永得、國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展等人出席。

李永得致詞表示，這項計畫讓地方創生概念融入新元素，讓藝術創作不侷限在展示品，更能透過商品化及多元運用，提升產業價值，藝術融入生活、家庭，讓生活更美好。

根據基金會資料，計畫主軸包含開辦工藝課程、製作竹編地景藝術、設計與研發文創商品，開設漆藝、竹編課程，其中生活文創漆工藝班邀漆工藝師張賽青授課，學員以桃米生態村豐富的蝴蝶、蜻蛉、青蛙等在地元素，應用大埔里地區的紙、竹、木等材料，開發實用漆藝穿戴飾品、食器，並研發多款材料包導入體驗遊程。

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竹編課程將綠工藝融入綠色旅遊，學員學習製作健走仗與竹編籃，並實際在低碳旅遊中運用；另外，文創商品設計與研發以蝴蝶為主要意象，創作親民、實用於日常並能在使用中讓體驗者理解蝴蝶特性的成品，如蝴蝶吸鐵、文件盒、造型蝴蝶燈、蝴蝶茶碗等。

廖嘉展說，成果展是埔里資源轉譯與運用最佳詮釋，尤其埔里具代表性的蝴蝶，意象轉化為工藝文創產品、旅遊資源、蝴蝶餐等，讓更多人從蝴蝶認識台灣，是一種台灣新價值的體現。（編輯：郭諭儒）1110426