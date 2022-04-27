國家攝影中心台北館開館週年 館藏捐贈者回娘家

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國家攝影文化中心台北館是台灣首座國家級攝影與影像藝術機構，開館至今滿1年，文化部藝發司長梁晋誌（左起）、國美館長梁永斐、攝影作品捐贈者代表謝南強、攝影家代表莊靈及國民黨立委林奕華等人27日共同見證開館里程碑。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）國家攝影文化中心台北館開館1週年，至今累積4000餘件捐贈館藏作品，國美館長梁永斐今天邀請捐贈者們「回娘家」，並期許未來將不只有台北館，而是能持續推動館務至各地。

國家攝影文化中心台北館是台灣首座國家級攝影與影像藝術機構，建築前身為日治時期的大阪商船株式會社台北支店。2019年起由國立台灣美術館統籌執行，以古蹟修復再利用建置為國家攝影文化中心台北館。

攝影界早年曾發起「一人一信」活動給時任文化部長龍應台，希望成立攝影文化中心，國家攝影文化中心台北館成立，意義重大。今天在文化部藝術發展司司長梁晋誌、攝影藝術家莊靈、黃伯驥等藝術、攝影界人士見證下，迎接開館週年里程碑。

國家攝影文化中心至今收藏超過1萬2577件以上的攝影作品及檔案，從早期19世紀西方探險家來台拍攝的歷史影像至當代攝影藝術均有典藏。其中，館藏捐贈作品共4000餘件，包含早期攝影資產如謝南強捐贈的日治時期寫真帖、吳祚明捐贈的艋舺仕紳吳昌才相簿等，以及二我寫真館、台中張寫真館、金淼寫真館等。

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國立台灣藝術大學美術系教授姜麗華表示，當年從「一人一封信」至今，攝影界終於在去年開心迎來一個攝影作品的家。她也觀察到館方一年來策劃展覽涵蓋台灣160年以來的攝影史，身為攝影學者，樂見場館也能讓從事教學的教師們未來有個好的教育場所。

梁永斐今天邀請多名捐贈者「回娘家」，並將感謝狀頒發給多名捐贈者或捐贈者家屬。他致詞表示，有不少攝影家以小愛化作大愛，將自身攝影作品捐贈給國家攝影文化中心，館方也有持續購藏作品，未來將透過推廣、數位化等方式發揮館藏最大價值。他同時期盼未來國家攝影中心不只有台北館，而是能繼續往前進，走到其他地方去。（編輯：張雅淨）1110427