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全國文化會議登場 李永得：重要性如奧運

2022/5/28 12:00（5/28 12:25 更新）
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「2021-2022全國文化會議」28日在台北國際會議中心舉行，文化部長李永得出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
「2021-2022全國文化會議」28日在台北國際會議中心舉行，文化部長李永得出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）因COVID-19疫情影響，4年一度的全國文化會議自去年延期至今天登場，文化部長李永得說，全國文化會議的重要性和奧運一樣，行政院長蘇貞昌也到場支持，盼文化能生生不息。

2021-2022全國文化會議為期2天，同步於台北國際會議中心宴會廳及線上直播展開，今天上午由李永得及蘇貞昌致詞，為分區論壇結論報告及專家論壇發表揭開序幕，除座談講者與會外，許多民眾也共襄盛舉。

李永得表示，全國文化會議是「文化基本法」通過後首次舉辦，4年一次，就跟奧運一樣重要的會議。每次文化會議都會有主題，這次主題是「文化．生生不息」，核心就是創造力。

扣合「文化．生生不息」主軸，分區論壇分4個主題，包含「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」、「推動文化跨域與國際合作」及「青年參與及文化平權」。專家論壇則涵蓋影視音、IP內容、視覺藝術、表演藝術、文化數位傳播、科技應用等6大產業領域。

行政院長蘇貞昌（前右）、行政院發言人羅秉成（前左）28日上午在台北國際會議中心出席2021-2022全國文化會議開幕典禮，和現場與會的專家學者等合影。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
行政院長蘇貞昌（前右）、行政院發言人羅秉成（前左）28日上午在台北國際會議中心出席2021-2022全國文化會議開幕典禮，和現場與會的專家學者等合影。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日

李永得指出，在分區論壇4大主題中，將連結在地歷史與未來，並從橫向、縱向聽取眾人意見，過去談文化會強調創造面、供給面，這次談創造產業面，這也是文化政策重要面向；至於專家論壇則將徵集業界先進，與政府產、官、學對話，相信2天座談會後能得到許多具體結論與建議，對於文化部擬定政策來說，是很需要的。

蘇貞昌表示，今天全國文化會議能順利召開，不是突然發通知大家來的，是大家有熱情，要特別感謝文化部在這之前，辦理一場又一場的分區論壇及專家論壇，「大家從方方面面給政府指教，一定很多地方還沒做好，我們要努力的地方非常多。」

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距離上次全國文化會議登場是2017年，蘇貞昌指出，總統蔡英文2016年上任，隔年就立刻召開當時已15年未召開的全國文化會議，這一開，立刻匯聚共識要通過「國家語言發展法」、設立「文化基本法」制定、成立文化內容策進院等，「我們都已經立法公布施行，文策院也已經成立。」

蘇貞昌說，目前文化部也完成衛武營、台北及高雄流行音樂中心等場域建設；以及國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館升格三級機構等。而在影視音、創造等各方面，座談會也會有許多專家朋友、好朋友提供見解，希望文化能夠生生不息。（編輯：張芷瑄）1110528

「2021-2022全國文化會議」28日在台北國際會議中心舉行，文化部長李永得（前排左）出席，並和現場與會的專家學者們合影。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
「2021-2022全國文化會議」28日在台北國際會議中心舉行，文化部長李永得（前排左）出席，並和現場與會的專家學者們合影。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
「2021-2022全國文化會議」28日上午在台北國際會議中心舉行開幕典禮，行政院長蘇貞昌出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
「2021-2022全國文化會議」28日上午在台北國際會議中心舉行開幕典禮，行政院長蘇貞昌出席致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年5月28日
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