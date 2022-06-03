曾宇謙、陳毓襄初合作 柴可夫斯基大賽成話題

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小提琴家曾宇謙（右）與鋼琴家陳毓襄（左）將應邀首度同台演出，兩人過去僅在聚會上見過，這次合作雙方都覺得充滿挑戰，但也看得出兩人都老神在在。中央社記者王飛華攝 111年6月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）一個是2015年柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙，一個是1990年柴可夫斯基國際鋼琴大賽進決賽前6強的陳毓襄，兩人談起在國際樂壇打拚的共同經驗，在傷痕中看得見喜悅。

應牛耳藝術之邀，小提琴家曾宇謙與鋼琴家陳毓襄將首度同台，帶來橫跨浪漫派早中晚期的布拉姆斯、舒伯特與理查．史特勞斯經典之作。兩人過去只有在聚會中見過，這次將一起合作，兩人都覺得充滿挑戰，但也看得出兩人都老神在在，一切「讓專業的來」。

曾宇謙與陳毓襄共通點很多，從小是由一名家長帶去美國習樂，再來就是參與過柴可夫斯基大賽。兩人在接受中央社專訪時表示，柴可夫斯基大賽真是世界上最困難的音樂競技場，要拚的不只是琴藝，還有自己面對陌生國度與文化的適應力，以及克服困難的意志力。

曾宇謙回憶，柴可夫斯基大賽他去過2次，2011年第一次去，拿到評審特別獎；第二次抱回銀獎（金獎從缺），「將近一個月待在大賽現場，歷經4輪，曲目很多，語言也不通，參加比賽的壓力是已經很清楚，但最大的壓力來自小提琴。」

曾宇謙說進出俄國，小提琴本身的文件一定要準備非常詳細，不然出海關時小提琴會被扣下來，「我只要去，一定會在機場滯留超過2小時以上，海關都會把小提琴拿出來徹底檢查，我還記得我打電話給大賽主辦單位，請主辦單位打給海關這才放行。」

陳毓襄則回憶，當時去莫斯科參加大賽才20歲，最大的壓力來自生活，當時叫計程車最好的就是給香菸、肥皂跟原子筆，因為當地物資實在太缺乏。

「比賽過程很殘忍，一開始要搶琴房，當比賽開始時，每天晚上飯店大廳貼出一張大表，公布沒有晉級的名單，意思是隔天就得搬出去。」陳毓襄就這樣一路過關斬將，參賽者少了，琴房不用搶了，但經常沒有東西可以吃，「大會說可以在音樂院食堂吃，問題是開1天關2天，外面餐廳很少，我只好挨餓。」

熬過這些辛苦後，曾宇謙與陳毓襄都已經在國際樂壇上有自己的一席之地。這次一起合作，曾宇謙說就像演出室內樂一樣，他會聆聽彼此的音樂，互相配合：陳毓襄則說像跳雙人舞，何時該進何時該退，他們會在排練時好好搭配，「音樂之外，我更想知道宇謙這個年輕世代的音樂家都在想些什麼。」

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為了鍛鍊體力，曾宇謙持續在健身房運動健身；陳毓襄至今依舊吃素，但音樂會太多讓她把練琴當運動，有趣的是，兩人一致都不想在社交媒體上耗費太多時間，「讓自己的音樂實力處於隨時準備好的狀態最重要。」

曾宇謙與陳毓襄音樂會將於6月26日在台中國家歌劇院，6月29日在台北國家音樂廳舉行，曲目包括布拉姆斯「第一號小提琴奏鳴曲」、舒伯特「小提琴與鋼琴的幻想曲」以及理查．史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」。（編輯：張芷瑄）1110603