資深藝術家江明賢個展 112年國美館登場

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（中央社記者王寶兒台北9日電）國美館館長、史博館代理館長梁永斐將於7月1日卸下國美館職務，並專任為史博館館長。他今天拜訪資深藝術家江明賢，持續洽談國美館明年個展合作事宜，預計由葉國新擔任策展人。

國立台灣美術館今天發布新聞稿表示，國美館為落實文化部前瞻基礎建設的「重建台灣藝術史」理念，持續推動台灣資深藝術家相關紀錄片、傳記出版、研究個展，自去年起，陸續推動陳銀輝、何肇衢及袁旃等資深藝術家研究型個展，並獲得熱烈迴響。繼今年拜訪資深藝術家劉國松、廖修平、謝里法後，梁永斐今天再拜訪江明賢。

梁永斐表示，國美館作為「藝術家的家」，透過台灣資深藝術家研究個展爬梳台灣美術史的發展，目的在於支持藝術家持續不斷創作，讓民眾看見其藝術價值，並展現文化傳承的精神。

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江明賢1942年出生於台中，畢業於國立台灣師範大學美術系，留學西班牙並旅居紐約多年，現任台灣美術院院長，曾任國立台灣師範大學美術系暨美術研究所教授、系主任、所長等。其作品在海內外舉辦過60餘次個展，參加過百餘次海內外聯展，於1988年獲「國家文藝獎」。

國美館表示，明年江明賢老師個展將邀請墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新擔任策展人，葉國新畢業於國立台灣師範大學美術學系研究所、英國倫敦都會大學藝術鑑定學博士，是首名到英國修習藝術鑑定並取得博士學位的華人，期待透過與葉國新的合作，深入發掘江明賢東、西美學兼具的創作風格。（編輯：陳政偉）1110609