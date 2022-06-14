獅子王音樂劇200戲偶重現非洲草原 為台灣準備彩蛋

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）百老匯音樂劇「獅子王」今天舉辦記者會，重現Circle Of Life等經典歌曲，帶著200個戲偶，展現非洲大草原生命力，駐團導演羅德里蓋茲透露，團隊更為台灣場準備特別彩蛋。

「獅子王」首演至今已逾25年，為百老匯第3長壽音樂劇，也是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇之一。記者會上演員全體著裝呈現Circle Of Life、They Live in You、Can You Feel the Love Tonight等撼動人心歌曲，動物演員更近距離與台下互動，讓台北小巨蛋彷彿置身非洲。

製作團隊表示，為營造壯闊場面，劇中使用多達200個戲偶，包含哺乳類、鳥類與昆蟲，服裝總監蘇西霍格（Suz Hogg）指出，為保養與維修20頂草原道具頭飾，每年要用掉3000根草，約60磅重，一週需花100小時整理所有戲服道具。

駐團導演歐瑪羅德里蓋茲（Omar Rodriguez）分享，距上次「獅子王」來台演出已是3年前，這段期間有人可能成為父母，也因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情獲得更多人生體驗，再次觀看這部關於講述生生不息、歡慶生命的音樂劇，肯定會有不同感受。

羅德里蓋茲表示，本次國際巡演團隊近百名工作夥伴，來自18個不同國家，其中舞者薛育婷、燈光技術人員林怡雯和製偶師許幃泓就是台灣人。而「獅子王」的故事正是關於學習接受並擁抱差異，彼此為共同目標努力，也是幕前幕後團隊的精神，讓這部劇得以成功。

羅德里蓋茲強調，舞台呈現雖與百老匯、倫敦西區演出規格相同，「但我們在劇中有添加台灣本地元素，例如講中文等，是特別給台灣觀眾的小小驚喜」，希望觀眾能注意這些小彩蛋。

飾演「刀疤」的安東尼勞倫斯（Antony Lawrence）與「木法沙」索可西斯卡以爾（Mthokozisi Khanyile）都是2019年來台演出的團員。勞倫斯直呼，一吃到鳳梨酥就把所有台灣記憶帶回來了。

卡以爾分享，台灣觀眾很熱情，他們不只收到很多卡片，演出後還有觀眾拿著3年前合影照片，再來後台和他拍照，讓自己相當驚喜；雖然這次表演高達49場，體力備受考驗，「但我們熱愛自己的工作，而觀眾給予的歡呼支持，就是最大的動力來源，讓我們能持續以最佳狀態演出」。

首次來台的男主角「辛巴」達肖恩楊（Dashaun Young）表示，第一次在台北小巨蛋這麼大的場地演出，還處於興奮階段，也期待到高雄演出。

音樂劇「獅子王」已在台北小巨蛋如火如荼展開演出，將於7月移師高雄衛武營。（編輯：張雅淨）1110614

百老匯音樂劇「獅子王」14日在台北小巨蛋舉辦官方記者會，11日晚間在台北小巨蛋進行首場演出，7月13日與8月7日移師高雄衛武營國家歌劇院，本次來台演出首度移師高雄，讓南部劇迷相當期待。中央社記者趙世勳攝 111年6月14日

百老匯音樂劇「獅子王」14日在台北小巨蛋舉辦官方記者會，並現場演出精彩片段。圖為「獅子王」經典角色丁滿（左）、彭彭（右）勾起許多劇迷的回憶。中央社記者趙世勳攝 111年6月14日

百老匯音樂劇「獅子王」來台演出，北高共計有49場表演，扮演「木法沙」的演員索可西斯卡以爾（Mthokozisi Emkay Khanyile）（左）、詮釋「刀疤」的安東尼勞倫斯（Antony Lawrence）（中）與男主角「辛巴」達肖恩楊（Dashaun Young）（右）擺好POSE留影。中央社記者趙世勳攝 111年6月14日

百老匯音樂劇「獅子王」11日起在台帶來精彩演出，駐團導演歐瑪．羅德里蓋茲（Omar Rodriguez）14日受訪時分享，距上次「獅子王」來台演出已是3年前，這段期間有人可能成為父母，也因疫情獲得更多人生體驗，再次觀看這部關於講述生生不息、歡慶生命的音樂劇，肯定會有不同感受。中央社記者趙世勳攝 111年6月14日

百老匯音樂劇「獅子王」今年來台演出再創新紀錄，不僅首度南下高雄衛武營表演，場次更創新高，北高共演出49場，11日起先登上台北小巨蛋展開18場演出。圖為演員14日在記者會中表演經典曲目He Lives In You。中央社記者趙世勳攝 111年6月14日

百老匯音樂劇「獅子王」11日起在台北小巨蛋演出，把小巨蛋打造成非洲草原，14日舉辦宣傳記者會，演員現場披露精彩片段，重現經典曲目。中央社記者趙世勳攝 111年6月14日