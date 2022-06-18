漫畫家赤松健台日連線 許願有機會再訪台灣

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日本知名漫畫家赤松健18日受邀北市動漫企劃人員職業工會活動連線台灣，許願「有機會還是希望能夠再來台灣一趟。」（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）

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（中央社記者王寶兒台北18日電）日本漫畫家赤松健以作品「純情房東俏房客」聞名，他今天受邀北市動漫企劃人員職業工會活動連線台灣，除分享漫畫創作環境外，也許願「有機會還是希望能夠再來台灣一趟。」

台北市動漫企劃人員職業工會今天以「動漫創作的表現自由」為題，邀請赤松健分享心得，並由工會代表「狐面」與赤松健對談，交流台日雙方動漫創作環境。

近年來台灣漫畫如「送葬協奏曲」、「天橋上的魔術師」等作品接連奪下日本國際漫畫賞。赤松健認為，生活在不同文化圈的人，如果能對不同國度的創作感到有興趣或喜歡是很棒的，台灣有許多喜歡日本漫畫畫風或風格的人，若擁有同樣價值觀就能處得很好，也希望將來能和台灣有更多交流。

赤松健表示，先前曾為了「純情房東俏房客」造訪台灣，並到訪書展活動，「台灣挺好玩的，那時許多好吃的東西還沒吃到，有機會還是希望能再來台灣一趟。」

赤松健曾創作「純情房東俏房客」、「魔法老師」等知名作品外，也時常公開發聲反對外界於動漫領域過度限制表現手法，2016年設立的「表現自由守護會」就是由赤松健擔任最高顧問，而他在去年也表態有意願從政。

赤松健表示，在表現自由方面，漫畫作為一種媒體，適合做許多實驗，大家其實也可以看到日本有許多以漫畫為原作的遊戲、戲劇之類的內容。他會持續按照他的理念堅持下去，也鼓舞台灣創作者繼續加油。

狐面表示，赤松健過去於漫畫領域投入許多努力，也同時讓大家注意到動漫大國的日本也面臨到許多旁人未注意到的問題。例如赤松健推動的漫畫圖書館，就在網路刊載多部絕版漫畫，並讓廣告收入可直接回饋於提供漫畫的創作者，也能藉此打擊盜版。

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不過，赤松健表示，以打擊盜版的目的而言，他發現漫畫圖書館並沒有效果，「因為大家看盜版，還是想看當紅作品，而不是絕版的。」而他認為，這些絕版漫畫書也能讓現在的漫畫家或讀者看看過去流行什麼，作為過去與現在的連結。

台北市動漫企劃人員職業工會表示，過往協助工會會員處理著作違約、侵權，勞動權益影響等各種案件，深感台灣ACG從業者還有諸多課題要面對，隨著更多創作者投入與相關產業的成長，對於表現自由守護會及赤松健近年推動的幾項議題，工會也希望透過本次對談，促成未來更多探討相關議題的機會。（編輯：張芷瑄）1110618