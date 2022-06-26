探索當代影像 國家攝影中心暑期教育推廣

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（中央社記者王寶兒台北26日電）迎接暑假，國家攝影文化中心台北館推出16場教育推廣活動，除今天起登場的週年特展「鏡像．映像：80後的當代影像藝術」系列座談外，也包含親子手作、教師增能研習等活動。

國立台灣美術館館長梁永斐透過新聞稿表示，攝影與影像已是當代生活中的日常景觀，本次暑期系列活動反映「鏡像．映像」展覽所呈現台灣影像創作趨勢與特色，也希望以多樣且充實的活動內容，讓觀眾參與影像藝術，領略其中內涵。

現正展出的「鏡像．映像」展覽，以「景觀」為主題，集結23名不同世代的藝術家作品，讓觀眾一窺台灣由80年代至今的攝影及影像藝術風貌。

暑假期間，國家攝影中心由「鏡像．映像」展覽內容策劃3場「面向遼闊景觀」主題座談會，以社會人文、數位科技、跨域創作等議題，邀請專家學者、參展藝術家、劇場工作者分享視覺觀點，並推出3場專家導覽，帶領民眾以不同視角深入觀察展覽脈絡與作品內涵。

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今天下午2時登場的主題座談會將由策展人邱誌勇、參展藝術家沈昭良及攝影學者姜麗華對談「1980後的台灣社會、人文與攝影」。

國家攝影中心也將在7月推出「達蓋爾的傑作」影像故事劇場工作坊，邀請親子共學。8月推出「景觀社會‧當代影像思維」工作坊，同月舉辦3場「中學教師增能研習」，針對108課綱中的探究實作課程，讓參與的教師們能進一步活用國家攝影文化中心及相關影像教育線上資源。（編輯：唐聲揚）1110626