台博館水怪特展 混魚龍化石首次亮相

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）國立台灣博物館舉辦「水怪－水棲爬行動物化石展」，帶領觀眾搭乘時光機潛艇回到中生代的古海洋，典藏的「混魚龍」化石也首次亮相，一探史前水棲爬行動物真實樣貌與生活方式。

「水怪－水棲爬行動物化石展」展覽從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代蛇頸龍、海龍、滄龍和魚龍等水棲爬行動物的起源、分布、演化及生殖策略。

展場也將展出各類群難得一見的珍貴化石，讓大眾了解爬行動物的演化奧秘，是如何從水中登陸後演化出四肢，重返水域後四肢再轉化為鰭狀肢等，並省思物種滅絕的原因。

台博館館長洪世佑今天在記者會上表示，這次展覽透過40餘件展品，帶領觀眾跨越時空一探早已滅絕的古生物，其中館內典藏的混魚龍與黃果樹安順龍（海龍類群）化石是首次亮相展出，配合展示計畫進行化石細部清理，同時讓觀眾一窺「化石清修師」是如何揭開時間的面紗，還原出化石的真實面貌。

在台博館的新聞稿中介紹，這些重返水域的史前水棲爬行動物型態多樣，有細長脖子、橢圓形身軀的蛇頸龍，也有尖牙利齒、身軀龐大的頂級掠食者滄龍，以及矯健的浪裡白條魚龍和嬌小可愛的貴州龍。

洪世佑表示，這次也將展出國立自然科學博物館典藏的扁掌滄龍骨骼及前口齒滄龍（巨型滄龍）頭骨化石等展品。

科博館科學發展傳播中心研發長張鈞翔表示，現在正是全球恐龍熱潮，而在恐龍雄霸天下的同時，水底下正是這群水怪爭奇鬥艷。這次科博館很榮幸借展6件水中蛟龍化石展品，為兩館合作留下註記。

文化部主任秘書陳登欽表示，台博館是台灣博物館界的先驅，具有豐厚典藏及研究能量，期待透過這次特展，除了帶給孩童歡樂、驚奇的觀展體驗外，也提供讓大眾省思環境議題的機會。

為深度探索水怪的故事，台博館將舉辦「自然奧秘－地質的史書與爬行者」線上講堂，邀請專家學者從不同角度切入，帶領大眾認識現生爬行動物，並解密地質年代表。

「水怪－水棲爬行動物化石展」即日起到112年5月21日展出，地點在台博館一樓東展廳。（編輯：管中維）1110627