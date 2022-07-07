中研院新科院士 歐陽文津用語言馳騁學問深海

倫敦大學亞非學院阿拉伯文學與比較文學教授歐陽文津獲選為中研院人文組新院士，她曾任布克獎評審，也是首名台裔英國國家學術院院士。（中央社檔案照片）

（中央社記者王寶兒台北7日電）曾任布克獎評審，也是首名台裔英國國家學術院院士，歐陽文津再添中研院新科院士頭銜。她說，兒時想變成水手辛巴達，如今以語言馳騁學問深海，成為中文、阿拉伯文學研究權威。

歐陽文津出生於台灣，4歲那年，隨家人移居北非的利比亞，她今天接受中央社記者專訪表示，「我爸爸是水利工程師，那時中華民國與利比亞建交，他帶著我們家一起跟著外交團過去，我爸爸、媽媽都是台灣人，本來以為就去3、4年，沒想到一住就是30年。」

以為只會暫居利比亞的父母，預設孩子回台灣要面對插班補考，從小緊盯歐陽文津學習中文，除在家裡由母親教授中文外，閱讀也是一種學習方式。歐陽文津說，父母的心情就是「人不能忘本」，總有一天要回台灣，中文當然要學，兒童版「天方夜譚」則是她第一本讀的中文書。

歐陽文津興奮的說：「我看完『天方夜譚』後有了人生第一個夢想，就是要當水手辛巴達，可以到處去冒險、遊玩。」但後來的歐陽文津，卻藉由學習各種語言，還有她自述的「反叛」個性，達到多種意想不到的目標與遠方。

歐陽文津高中是以利比亞全國文組第一名成績畢業，引來利比亞當地媒體紛紛報導這位在利比亞少見的華人女孩，但在選填大學科系時，她卻反歐美文化當道的世界潮流而行，選擇鑽研相較冷門的阿拉伯語。

歐陽文津說，當時自己是用刪去法，最初對法律有興趣，但有法律系的學校太遠，媽媽不讓她去唸，她轉而考慮攻讀語言，「但我評估我當時的英文程度，已經比大學英文系高，所以就選擇了當地通用語言的阿拉伯文。」

全國文組榜首，不選能和世界接軌的英文、法文等歐洲語系就讀，反而選了當地語言。歐陽文津笑說，她到現在還記得當初遞交志願申請單時，現場人員的反應，「可不是竊竊私語喔！他們就說我是不是瘋啦。」

歐陽文津說，現在回頭看，自己就是喜歡造反。像是父母面對她學阿拉伯文沒太大想法，也是覺得「女生不用唸太高，之後還是要相夫教子。」但她不但繼續唸，還跑去美國哥倫比亞大學攻讀中東研究，「那時也有大人長輩跟我說，『妳在利比亞是第一名，但哥倫比亞不好讀』，但我還是唸完了。」

一路向上爬的求學歷程，聽來勵志，但其實從來不容易，歐陽文津不諱言，成長路上所面臨的種族歧視、性別歧視沒有少過，例如在利比亞唸書時，她在第一天就因為當地罕見的華人面孔，被同學推倒在地，去美國求助銀行行員提款問題時，也被不客氣對待，「但我現在已經會是反擊的了，再遇到這樣的事情，我會大聲指出來。」

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歐陽文津近年在台經歷，包含曾應中央社邀請擔任國際影音串流平台Taiwan Plus前導計畫的諮詢委員，如今成為中研院新科院士，也將進一步將所學奉獻台灣。

歐陽文津說，其實今天得知消息後，驚喜的心情仍在努力消化中。她記得自己在利比亞唸大學的第一堂文學課，來自巴勒斯坦的教授看見她的東方面孔，大力勸勉她：「以後妳要成為中東文化、中華文化的橋樑。」未來，也將朝往這個目標持續前進。（編輯：吳協昌）1110707