中研院新科院士 歐陽文津用語言馳騁學問深海
（中央社記者王寶兒台北7日電）曾任布克獎評審，也是首名台裔英國國家學術院院士，歐陽文津再添中研院新科院士頭銜。她說，兒時想變成水手辛巴達，如今以語言馳騁學問深海，成為中文、阿拉伯文學研究權威。
歐陽文津出生於台灣，4歲那年，隨家人移居北非的利比亞，她今天接受中央社記者專訪表示，「我爸爸是水利工程師，那時中華民國與利比亞建交，他帶著我們家一起跟著外交團過去，我爸爸、媽媽都是台灣人，本來以為就去3、4年，沒想到一住就是30年。」
以為只會暫居利比亞的父母，預設孩子回台灣要面對插班補考，從小緊盯歐陽文津學習中文，除在家裡由母親教授中文外，閱讀也是一種學習方式。歐陽文津說，父母的心情就是「人不能忘本」，總有一天要回台灣，中文當然要學，兒童版「天方夜譚」則是她第一本讀的中文書。
歐陽文津興奮的說：「我看完『天方夜譚』後有了人生第一個夢想，就是要當水手辛巴達，可以到處去冒險、遊玩。」但後來的歐陽文津，卻藉由學習各種語言，還有她自述的「反叛」個性，達到多種意想不到的目標與遠方。
歐陽文津高中是以利比亞全國文組第一名成績畢業，引來利比亞當地媒體紛紛報導這位在利比亞少見的華人女孩，但在選填大學科系時，她卻反歐美文化當道的世界潮流而行，選擇鑽研相較冷門的阿拉伯語。
歐陽文津說，當時自己是用刪去法，最初對法律有興趣，但有法律系的學校太遠，媽媽不讓她去唸，她轉而考慮攻讀語言，「但我評估我當時的英文程度，已經比大學英文系高，所以就選擇了當地通用語言的阿拉伯文。」
全國文組榜首，不選能和世界接軌的英文、法文等歐洲語系就讀，反而選了當地語言。歐陽文津笑說，她到現在還記得當初遞交志願申請單時，現場人員的反應，「可不是竊竊私語喔！他們就說我是不是瘋啦。」
歐陽文津說，現在回頭看，自己就是喜歡造反。像是父母面對她學阿拉伯文沒太大想法，也是覺得「女生不用唸太高，之後還是要相夫教子。」但她不但繼續唸，還跑去美國哥倫比亞大學攻讀中東研究，「那時也有大人長輩跟我說，『妳在利比亞是第一名，但哥倫比亞不好讀』，但我還是唸完了。」
一路向上爬的求學歷程，聽來勵志，但其實從來不容易，歐陽文津不諱言，成長路上所面臨的種族歧視、性別歧視沒有少過，例如在利比亞唸書時，她在第一天就因為當地罕見的華人面孔，被同學推倒在地，去美國求助銀行行員提款問題時，也被不客氣對待，「但我現在已經會是反擊的了，再遇到這樣的事情，我會大聲指出來。」
歐陽文津近年在台經歷，包含曾應中央社邀請擔任國際影音串流平台Taiwan Plus前導計畫的諮詢委員，如今成為中研院新科院士，也將進一步將所學奉獻台灣。
歐陽文津說，其實今天得知消息後，驚喜的心情仍在努力消化中。她記得自己在利比亞唸大學的第一堂文學課，來自巴勒斯坦的教授看見她的東方面孔，大力勸勉她：「以後妳要成為中東文化、中華文化的橋樑。」未來，也將朝往這個目標持續前進。（編輯：吳協昌）1110707
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