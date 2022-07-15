台韓共製音樂劇「徽因」 詮釋逆境下的自由

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）由韓國導演徐在亨擔任總導演，「與神同行─陽世篇」編劇家韓雅凜擔任編劇，廣藝基金會製作的音樂劇「徽因」今天起在台北演出，透過民初才女林徽因的堅持，感受什麼是逆境下的自由。

台灣版導演韋以丞在新聞稿中表示，「徽因」這齣音樂劇並不是想做人物傳記，而是希望藉由林徽因為載體，訴說無論在何種年代，自由都可能遭受阻礙。韋以丞表示，對於個人來說，逆境下詮釋自由的定義是什麼、完整的靈魂又是什麼，才是這齣戲最重要的分享。

韋以丞舉例，大家都認為戰爭離台灣很遠，但如果切換角度，把戰爭的不自由轉化為疫情下的不自由，那麼就可以明白劇中徽因的處境，「過去認為理所當然的事物不再、行動受限，我們如何在其中找到自我理想與生存意義，將成為最大的鼓舞。因此林徽因的故事不僅是歷史，也能貼合現在與未來。」

廣藝基金會表示，這次演出「徽因」將韓版澎湃情感，修改得更貼近台灣觀眾習慣的細膩情感詮釋方式，希望大家一起見證自由的靈魂「徽因」。廣藝劇場「徽因」將從7月15日起演到7月17日，地點在台北國家戲劇院。

參與演出的包括，陳品伶飾演林徽因，李杏飾演冰心，蕭景鴻（阿弟）飾演梁思成，周定緯飾演金岳霖，鍾政均飾演徐志摩。（編輯：陳政偉）1110715