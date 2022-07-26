錦町日式宿舍群修復再利用 朝文化路徑都市再生發展

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）錸德集團子公司大樂司文創，攜手台北市政府，預計以新台幣2億元投入百年歷史建築「錦町日式宿舍群」修復再利用工程，今天舉行動土典禮，預計最快2023年底營運，朝向文化路徑的都市再生發展。

錸德集團副董事長暨大樂司文創董事長楊慰芬表示，未來將結合長照事業，以在地老化樂活照護的概念，深耕發展社區經濟；繼投入陽明山舊美軍宿舍群的老房子文化運動後，再投入錦町日式宿舍群的修復再利用工程。

楊慰芬表示，6棟建築標的預計投入2億元，引進6至7個品牌，希望在明年底投入營運。修繕工程以文化共生理念出發，全區透過強化日式空間特色與延續地方歷史紋理作法，活化運用於餐飲、藝文的進駐與融合，將設有室內外開放空間、展覽藝廊、日式餐飲等三大配置，將飲食健康概念適用於社區全齡人口，進而達成「文化路徑的都市再生」。

楊慰芬進一步指出，長照事業除了在台灣台北、林口、桃園及新竹等據點外，也將拓展到海外，今年下半年日本將有新的養老村開幕，為海外布局首站。

錸德獲台北市政府文化局肯定，繼投入陽明山舊美軍宿舍群的老房子文化運動，成功打造復古美式「草山小鎮」與「BY33」美軍俱樂部園區後，再次獲得錦町日式宿舍群修復再利用工程，期望能藉由歷史建築修復與日後周邊土地利用，形塑藝文共榮意象，延續歷史脈絡，重拾華光社區美食記憶及美好的生活軌跡。

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錸德集團近年以大樂司文創積極拓展文創餐飲等事業，積極透過轉投資取得與原創品牌並進的方式，投資VG品牌系列、怡客咖啡連鎖通路，開創「Katsu鑫」、「三百金麵專門」等日式料理品牌；今年與力麗集團合作拓展「老媽拌麵」實體店面，快速推升錸德集團在文創餐飲娛樂的營收動能，上半年含轉投資品牌營收達1.53億元，已超越2021年全年營收。

位於金華街與杭州南路二段61巷的百年歷史建築錦町日式宿舍群，為華光社區時期庶民營建的生活圈，總體建築為饒富日式特色的木構造形式，將沿襲「老房子文化運動」計畫及「原台北刑務所官舍」新設商圈規劃，展開「錦町日式宿舍群」修復再利用工程。（編輯：張良知）1110726