更多編輯台推薦新聞：
林哲瑄受傷確定動刀 盼喚起重視球場安全
運動

林哲瑄受傷確定動刀 盼喚起重視球場安全

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

【空中小客廳S2E18-2】周慕姿談創傷：我以前習慣滿足別人需求 一直做output是痛苦的

2022/7/29 18:36（7/29 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
周慕姿出了第一本書《情緒勒索》後發現自己不太懂得拒絕，下意識會想努力滿足他人需求。中央社記者張皓安攝 111年7月29日
周慕姿出了第一本書《情緒勒索》後發現自己不太懂得拒絕，下意識會想努力滿足他人需求。中央社記者張皓安攝 111年7月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤
與談人：周慕姿／諮商心理師、作家、民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」主唱。著有《情緒勒索》、《關係黑洞》、《過度努力》與《羞辱創傷》等。

主題：讓心裝滿自己——拒絕不想要的禮物

雖然父母親在年紀大了才分開，但婚姻不是周慕姿的困擾，她擔心的，反而是自己會不會很容易在某個年齡崩壞，跟學東西快又有才華的父親一樣，後半人生過得很辛苦，這影響了周慕姿對於朋友和情感對象的選擇，她周遭多是……。

周慕姿的興趣是讀書，不太喜歡跟同學一起混，去唸諮商所，經歷了人生第一次玩踢罐子，她心中卻默默murmur：「這到底哪裡有趣？」在30歲決定轉行前，周慕姿去算了2次命，一次摸骨、一次紫微斗數，各自得到的結論是……，「算命是心理學的輔助」，周慕姿為何這樣說？

出了第一本書《情緒勒索》後，周慕姿身體出了狀況，某天她走出捷運站想起自己報稅單上的工時長達600多小時，還有更多是沒收錢的「義工」，1天工作10幾個小時，只吃1顆蛋配優酪乳還沒變瘦，她在大馬路上開始一直哭一直哭……。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容 

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

▶ 專訪新聞：https://reurl.cc/aGv1kQ
▶ 下集聽了上集也很棒：https://reurl.cc/MNva14
▶ 上集節目全影片：https://youtu.be/w1yUFlmXLTU
▶ 下集節目全影片：https://youtu.be/fc7DrVt8SIs

▶「空中小客廳」IG圈粉：instagram.com/yauyau531/
▶「空中小客廳」FB圈粉：facebook.com/yauyauroom
▶ 意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【空中小客廳S2E17-2】Hazel談歷史與政治：給民主制度多點彈性空間 它還可以變更好【空中小客廳S2E16-2】蕭宇辰談教育：包圍概念的點滴工程 補習班是廣義體制外一環【空中小客廳S2E15-2｜我們的魔幻時代】黃信川談觀旅：讓經濟在移動產生新動能 沒文化旅遊失去靈魂【空中小客廳S2E14-2】許常德談愛：婚姻是你做什麼它像什麼 要讓喜歡與時俱進【空中小客廳S2E13-2】電子時報黃欽勇：我想組團去東南亞 完善台灣電子業生產體系
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族