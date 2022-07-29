【空中小客廳S2E18-2】周慕姿談創傷：我以前習慣滿足別人需求 一直做output是痛苦的

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主持人：張若瑤

與談人：周慕姿／諮商心理師、作家、民謠金屬樂團「Crescent Lament 恆月三途」主唱。著有《情緒勒索》、《關係黑洞》、《過度努力》與《羞辱創傷》等。

主題：讓心裝滿自己——拒絕不想要的禮物

雖然父母親在年紀大了才分開，但婚姻不是周慕姿的困擾，她擔心的，反而是自己會不會很容易在某個年齡崩壞，跟學東西快又有才華的父親一樣，後半人生過得很辛苦，這影響了周慕姿對於朋友和情感對象的選擇，她周遭多是……。

周慕姿的興趣是讀書，不太喜歡跟同學一起混，去唸諮商所，經歷了人生第一次玩踢罐子，她心中卻默默murmur：「這到底哪裡有趣？」在30歲決定轉行前，周慕姿去算了2次命，一次摸骨、一次紫微斗數，各自得到的結論是……，「算命是心理學的輔助」，周慕姿為何這樣說？

出了第一本書《情緒勒索》後，周慕姿身體出了狀況，某天她走出捷運站想起自己報稅單上的工時長達600多小時，還有更多是沒收錢的「義工」，1天工作10幾個小時，只吃1顆蛋配優酪乳還沒變瘦，她在大馬路上開始一直哭一直哭……。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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