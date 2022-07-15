【空中小客廳S2E16-2】蕭宇辰談教育：包圍概念的點滴工程 補習班是廣義體制外一環
2022/7/15 17:55（7/15 18:03 更新）
臺灣吧共同創辦人暨執行長蕭宇辰認為，補習班會是數位學習時代中，最懂順應市場變化、調整生存策略的一環。中央社記者張智彥攝 111年7月15日
主持人：張若瑤
與談人：蕭宇辰／臺灣吧（Taiwan Bar）共同創辦人暨執行長
主題：線上線下做教育
數位學習的時代，不再需要老師把知識從嘴裡講N遍，他們更有意義的角色，是成為「教練」，以學生為中心，輔佐他們變成自己想要的樣子，但這真的做得到嗎？
過往體制內的「學校」，一直把補習班當對抗對象，蕭宇辰認為，「教育」是點滴工程，所有投入的產業環環相扣，應以包圍的概念，把這張網導向好的地方。而「補習班」其實是最懂順應市場變化，調整生存策略，「優先考量的問題，是體制內重心擺哪才合適？」
「臺灣吧」的卡通「早餐大冒險」耗了3年製作期，年底終於要開拍了，為什麼不外銷日韓，要先耕耘台灣？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤
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