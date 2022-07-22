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【空中小客廳S2E17-2】Hazel談歷史與政治：給民主制度多點彈性空間 它還可以變更好

2022/7/22 15:34（7/22 15:36 更新）
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Hazel製作「時間的女兒：八卦歷史」Podcast節目，說故事的禁忌點是不談「政治」。中央社記者鄭清元攝 111年7月22日
Hazel製作「時間的女兒：八卦歷史」Podcast節目，說故事的禁忌點是不談「政治」。中央社記者鄭清元攝 111年7月22日
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主持人：張若瑤
與談人：Hazel／「時間的女兒：八卦歷史」主持人、《聯合報》繽紛版「很久很久以前」專欄作家、2022年KKBOX-Podcast風雲榜的「年度最佳新進節目」與「年度最佳節目」得主

主題：為何大家都愛聽歷史軼聞（八卦）

深受大人、小孩喜愛的Podcast節目「時間的女兒」，說故事的禁忌點竟然是「政治」，Hazel從歷史的角度來檢視，恰恰能以唐太宗李世民如何黑化自己的父親與哥哥，來解釋「史書上超級完美偶像」是如何產生的……。

大哉問：世界大亂，民主會崩盤嗎？「不是民主不好，可能是我們擁有它的方式不夠好……。」你沒聽錯，有問題的不一定是人，一種制度要百分百公平是很弔詭的，Hazel這樣說的原因是？英國皇室經過多次變動與革命，怎麼做到一直存在？正史很枯燥，歷史課本不見得真實陳述過去，官方紀載的內容也會撒謊，該如何讓自己更客觀看待「歷史」？這一集，講得是與時俱進的觀念和就事論事的態度，Hazel為何強調「別對政治投注太多個人情緒和感覺」？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 ｜文字：張若瑤

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