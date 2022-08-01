史博館規劃台北城南特色路線 邀民眾尋樂城南

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（中央社記者王寶兒台北1日電）坐落台北城南超過60年，國立歷史博物館今年推出「尋樂城南」活動，規劃特色路徑、走讀等活動，邀民眾在8月、9月一起探索城南之美。

史博館今天發布新聞稿表示，「尋樂城南」走讀秉持史博館「多元跨域、無牆博館」的核心價值，從典藏在地、保存記憶的角度，記錄城市景觀歷史及人文風景。

「尋樂城南」包含3條台北城南特色路線，其中第1條路徑「牯嶺街．彼時光」，透過走訪牯嶺街上的舊書店及郵幣社，回溯城南身世，感受彼時南門口風情；第2條路徑「老城南．揪愛迺」則走訪台北城南曾有的風景，呼應藝術家張大千與常玉生前風華；第3條路徑「作伙來．踅市場」是帶領親子觀眾走跳南門市場，讓博物館與市場一起說故事。

史博館表示，3條樂遊城南路線之外，館方也安排「食居城南」線上講座，邀請生活美學達人黃學正暢聊台北城南豐厚的飲食底蘊。另與聯經書房合作2場親子繪本共讀，以台語、國語2種不同聲音，聆賞「熱天的時陣」與「一家人的南門市場」2本繪本。

史博館館長梁永斐表示，史博館近年來持續以走讀方式，帶領民眾深入台北城南，不只閱讀文本，還要走讀周遭、解讀生活，讓博物館與地區、民眾、歷史、記憶等多元面向產生連結，共創地方永續與發展，達到博物館在地耕耘的深度與廣度。

「走讀台灣，尋樂城南」活動詳情及報名資訊請上國立歷史博物館官網或走讀台灣官網查詢。（編輯：陳政偉）1110801