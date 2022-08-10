走出音樂廳 NSO夏日綠野音樂會前進4縣市演出

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）睽違2年，NSO國家交響樂團綠野音樂會再度走出音樂廳到戶外演出，以「夏日時光」為題，分別前往基隆、馬祖、南投與台南4縣市演出，創造輕鬆聆樂饗宴。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑在記者會上表示，2022年1月1日，NSO音樂總監準．馬寇爾上任曾表示希望NSO（National Symphony Orchestra）的National指的是國家的、大家的，「總監希望音樂不只在大家熟悉的場館演出，也能在全台各個角落陪伴大家。」這也讓樂團要拿出最好的演出品質，希望大家都能聽到，進而帶來精神層面的富足。

今年綠野音樂會以「夏日時光」為主題，邀請古典暨爵士樂跨界歌手楊斯琪，以及古典音樂名嘴邢子青擔任主講人，演出音樂家包括黃任賢、黃哲筠、陳長伯、張景民、鄒儒吉、何敏慈、李昆穎、邵恆發、中里孝智子、彭曉昀、林一帆、陳廷銓、吳庭毓（馬祖場）、翁重華（馬祖場）同台精湛獻藝。

除了演出耳熟能詳的古典音樂之外，曲目上也將精選涵蓋爵士、香頌風格的電影配樂與膾炙人口的台灣經典曲目等，結合銅管樂團、打擊和跨界歌手，搭配主講人深入淺出的專業解說，邀請大家與音樂家們一起在戶外聆賞，享受美好音樂時光。

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國家交響樂團法國號助理首席黃任賢表示，這次演出編制擴大到銅管十重奏，曲目上就可以做各種不同變化，銅管再加上打擊，演出效果必會讓大家更為驚艷。

NSO國家交響樂團「綠野音樂會」將於8月13日在基隆國門廣場，8月27日在連江縣馬祖民俗文物館環形劇場，9月3日在南投中興新村地標中興會堂廣場，9月4日在台南新化郡役所遺址新化區大目降廣場演出，歡迎自備野餐墊，現場也備有愛心保留席座椅，邀請長輩闔家聆賞。（編輯：陳仁華）1110810