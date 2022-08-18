Taiwan Plus生活節9月登場 讓東京充滿台灣味

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中華文化總會9月將前進東京上野，舉辦睽違3年的台日交流盛會Taiwan Plus生活節，主題定為「台灣吉日」，文總副會長鄭麗君（左3）、日台交流協會副代表橫地晃（左2）等人18日在台北出席啟動儀式。中央社記者張新偉攝 111年8月18日

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）暌違3年、由文化總會舉辦的台日交流盛會Taiwan Plus生活節，9月將再度登場，包括60多組台灣品牌、8組台灣表演團隊於東京亮相，文總今天特別在誠品信義店舉行宣告記者會。

文化總會副會長鄭麗君致詞時表示，過去幾年文總在蔡英文總統支持下，持續透過多元的日台友好計畫，深化彼此之間的文化交流，鄭麗君在擔任文化部長任內就見證Taiwan Plus生活節連續兩年在東京引起關注，成為日本朋友認識台灣文化新能量的旗艦活動。

鄭麗君表示，這兩年因為疫情關係，大家都非常辛苦，許多活動無法舉辦，但台日之間沒有因為疫情疏遠，反而因為防疫措施的彼此互助，讓彼此更加緊密，成為更友愛的鄰居。今年在疫情相對穩定的情況下，文總密切跟日方展開討論，希望能恢復實體交流，進而敲定在日本敬老節假期重新啟動Taiwan Plus生活節，並將主題定為「台灣吉日」，代表台日雙方衷心對彼此的祝福，期盼疫情趕快過去，回復更多互訪交流的好日子。

鄭麗君說，當初將生活節命名為Taiwan Plus，代表台灣有無限可能，台灣的多元文化相當豐富，我們也渴望跟世界分享，過去文總團隊透過市集、展覽、演出活動，將台灣文化嶄新能量帶到東京，今年活動更豐富，結合許多文化、設計產業品牌，同時邀請許多令人喜愛的音樂人到東京開唱，讓台灣聲音為日本朋友聽見。

鄭麗君表示，這次活動有兩項祕密武器，一是跟農委會合作將台灣當季農特產品帶到東京，一是跟誠品書店合作，在東京的誠品生活日本橋開闢Taiwan Plus生活節展區，同時舉辦文化講座，希望讓東京充滿濃濃的台灣味。

中華文化總會睽違3年舉辦台日交流盛會Taiwan Plus生活節，9月將率60多組台灣品牌、8組台灣表演團隊在日本東京亮相，18日台北宣告記者會中展示部分文創產品。中央社記者張新偉攝 111年8月18日

日台交流協會副代表橫地晃則以台語致詞，他表示，Taiwan Plus生活節恢復舉辦，意味疫情影響已漸漸結束。這兩年多來，台日交流雖然受限制，但彼此在重重挑戰下，互相扶持，鬥陣打拚，度過許多難關。這次生活節帶來正港台灣水果、農特產品來，以及許多活動，相信會有許多日本朋友期待。

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負責本次活動音樂策展的高雄流行音樂中心執行長李欣芸，在會中特別宣布本次赴東京參與的音樂團隊包括滅火器、客語金曲歌王羅文裕、原住民歌手舒米恩、創作女聲吳汶芳、民謠創作人黄玠、原住民語歌手舞思愛、客語歌手米莎、以及新生代樂團「吾橋有水」。

今天參加記者會的來賓還包括誠品董事長吳旻潔、台日關係協會秘書長周學佑、交通部觀光局副局長林信任、台灣菸酒公司董事長丁彥哲、外貿協秘書長王熙蒙、歌手舒米恩等人。（編輯：屈享平）1110818

中華文化總會舉辦的台日交流盛會Taiwan Plus生活節9月將在日本東京登場，60多組台灣品牌、8組台灣表演團隊參與，文總18日在台北舉行宣告記者會，原民歌手舒米恩也將赴日演出。中央社記者張新偉攝 111年8月18日

文總副會長鄭麗君18日出席台日交流盛會Taiwan Plus生活節宣告記者會時表示，將主題定為「台灣吉日」，代表台日雙方衷心對彼此的祝福，期盼疫情趕快過去，回復更多互訪交流的好日子。中央社記者張新偉攝 111年8月18日