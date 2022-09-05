台博館摘傑出公關獎2獎項 展現博物館力量

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（中央社記者王寶兒台北5日電）台博館今年首度參加2022傑出公關獎，以「歡迎光臨 國立台灣博物館－台博館百年新象」及「用心連線，以愛親鄰－博物館藝起聊療」的成果，分別獲得政府品牌傳播獎及政府政策溝通獎。

2022傑出公關獎由中華民國公共關係基金會舉辦，除表彰隱身幕後的公關人員，也透過獲獎作品彰顯公關對社會的貢獻，今年不論公私部門皆參與踴躍。

國立台灣博物館今天發布新聞稿表示，今年獲獎作品「歡迎光臨 國立台灣博物館－台博館百年新象」獲得政府品牌傳播獎，分享的是近年為提升民眾參觀興趣及「全齡」博物館形象的實踐成果。

至於獲得政府政策溝通獎的「用心連線，以愛親鄰－博物館藝起聊療」，台博館表示，館方從生理、心理、社會等面向提供友善服務，積極與醫療院所及非營利組織合作，為失智者、精神障礙者、顱顏患者、情緒失落者等身心障礙族群提供友善參訪藝療服務，培訓超過100名志工及館員，成果獲國內外肯定，並出版「博物館處方箋實務手冊」授權日本東京都美術館翻譯推廣。

台博館館長洪世佑透過新聞稿表示，8月下旬在捷克布拉格舉辦的ICOM大會，各國以「博物館的力量」為主題分享創新議題，期待博物館在面對艱困的疫情及環境危機，仍能持續積極地往前邁進，為大眾帶來正向的社會影響力。

洪世佑表示，希望未來能從多元面向傳遞博物館的品牌精神，並為社會關懷盡一份心力，持續展現「台博館的力量」。（編輯：張雅淨）1110905