台博館展出南洋類藏品 細說東南亞各國文化情

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（中央社記者王寶兒台北26日電）居住於台灣的新住民及子女已突破百萬人，其中又以來自東南亞國家為多數，台博館推出「百年對話」特展，透過南洋類藏品，細說東南亞各個國家的風土民情。

國立台灣博物館今天舉行「百年對話：跨國移動者與藏品的相遇特展」展前記者會，館長洪世佑致詞表示，台博館自百年前創館以來便持續典藏南洋相關文物，此次展覽特別和在台灣的新住民做社群連結，透過許多在台灣生活的東南亞移工、移民或藝術家提供相關資料來策展。

洪世佑表示，新住民及子女如今在台灣的人口已超過百萬人，其中又可見到東南亞國家的朋友對台灣造成廣大文化影響，例如街頭隨處可見東南亞餐廳就是一例，期望博物館身為文化梳理的平台，呈現台灣的多元文化面向。

展覽以「藏品和社群連結」為策展核心，展出60餘件台博館南洋類藏品，包括克力士匕首、面具、木質平面傀儡、皮影戲偶、甘美朗樂器模型、錢幣、生活器具等，以及2019年由駐台北印尼經濟貿易代表處捐贈給台博館的峇里島神獸「巴龍」（Barong），還有世界宗教博物館與台北偶戲館等單位藏品。

此外，展覽也向民間徵集泰國的食器、越南水神信仰古籍、印尼的孔雀羽冠虎面獅等展件，期望呈現跨越百年時間，是如何透過「物件」與「故事」產生對話。

此次展出的印尼峇里島神獸「巴龍」，是峇里島藝術家I Made Muji於2014年製作，「巴龍」是印尼峇里島重要的文化象徵，也是峇里島傳統舞劇與神話傳說的主角。

當年這隻「巴龍」由駐台北印尼經濟貿易代表處的人員帶來台灣，並於2019年捐贈給台博館，印尼代表處希望透過博物館的典藏與展示專業，進一步地保護與推廣印尼的文化。

文化部常務次長李連權致詞表示，期盼未來文化部能和東南亞國家開啟合作可能，首要是歡迎博物館的交流，其次是期待東南亞各國能來到台北時裝週展，再來是飲食文化上能有更多深度交流。

「百年對話：跨國移動者與藏品的相遇特展」自明天起於台博館1樓西展廳展出。（編輯：張雅淨）1110926